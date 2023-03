Kaja Kallas ootab ettevõtjatelt kiiret hinnalangust

Peaminister Kaja Kallas ütles, et nüüd, kui elektri ja gaasi hinnad on stabiliseerinud, ootab ta ettevõtetelt, et hinnad hakkaksid sama kiirelt langema, kui nad enne tõusid.

"Mis mul natuke on hingel, on see, et kuidas meil turumajandus ikkagi kokkuvõttes toimib. Mind ärritab see nii peaministrina kui ka tavakodanikuna. Me mäletame, kui elektrihind või energiahinnad tõusid, siis kõik olid varmad tõstma hindu, viidates sellele energia- või elektrihinna tõusule, aga nüüd, kus gaas ja elekter on tagasi sõjaeelsel tasemel, ootaks ma nendelt ettevõtetelt ka seda, et tegelikult need hinnad hakkaksid sama põhjendusega ja sama kiirelt ka langema. Aga miskipärast seda mitte kuidagi ei juhtu," rääkis Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Kordub seesama mudel, mida oleme korduvalt näinud, et kui maailmaturul hinnad tõusevad, siis plaks, on kohe vaja tõsta neid hindu, sest maailmaturul ju hinnad tõusevad. Ometi kui need lähevad alla, siis see võtab millegipärast väga palju aega," lisas ta.

Kallas õhutas nii konkurentsiametit kui ka tarbijaid olema siin tähelepanelik ja jõuline.

"Igal juhul omaette kivi läheb kindlasti riigile kuuluvate ettevõtete juhtide ja nõukogude kapsaaeda, kes riigi tahet ja hoolsuskohustust mitte millekski ei pea," ütles Kallas, viidates ka Eesti Energiale.