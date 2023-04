Toiduainete kiire hinnatõus on visa taanduma

2021. aasta detsembriga võrreldes oli veebruari lõpuks tarbjahinnaindeks kallinenud 19,2 protsenti, kuid toit kallinenud 35 protsenti.

"Kui me nüüd võrdleme augustiga 2022 ikka seda sama veebruari, siis kokku indeks – seal on ju ka see toit ja mittealkohoolsed joogid sees – muutus 1,3 protsenti. Joonise peal ta läheb niimoodi lamedalt edasi, aga toiduhinnad lähevad praktiliselt sama sirgega ülesse. Võrreldes augustiga on 11,1 protsenti toit ja mittealkohoolsed joogid kallinenud," rääkis statistikaameti juhtivanalüütik Viktoria Trasanov.

Seega vaatamata energiahinna langusele ja tõusnud baasintressimääradele ei ole toiduhinna kiire tõus aeglustunud. See ei ole iseäralik ainult Eestile, toiduainete inflatsioon on visa kaduma kogu Euroopas.

Rapsi- ja teraviljakasvatajate ühistu KEVILI nõukogu esimees Andres Oopkaup selgitas, et põllumehed ostsid selleks aastaks väetist ette kohati neli korda kallima hinnaga kui varem. See kulu tuleb tasa teenida.

"Ei ole võimalik, et odavam kütus või energia vahe kandub üle jaemüügi hindadesse. Tegelikult need protsessid põllumeeste jaoks võtavad aega ja mõnikord isegi circa aasta."

Tegelikult ei ole ka näha, et sisendhinnad enam langeks endistele tasemetele. Palgad on tõusnud ning neid langetada enam ei saa, ütles Oopkaup. Väetis ei pruugi enam kunagi maksta 200 eurot tonn nagu 2021. aasta kevadel.

"See eeldab väga pikaajalist odavat maagaasi. Ma arvan, need ajad enam tagasi ei tule," ütles Oopkaup.

Toiduhinnad ja palgad on omavahel tarbimise nõiaringis, tõdes Oopkaup.

"Kui me tõstame toiduhindasid ja toiduhindade järel kohe tõstame palkasid, siis me tegelikult saavutamegi selle, et raha odavneb. Saavutame inflatsiooni. Ühel või teisel moel peab kuskilt pidur tulema. Ükskõik, kas tuleb see pidur toiduhindade stabiliseerumisest või palgatõusu pidurdamise poolest, mis on tõenäoliselt ebapopulaarne."