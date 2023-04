Kopõtin: Vene armee jääb sõjatehniliselt ukrainlastele väga kõvasti alla

Venemaa on jäänud ukrainlastele sõjatehniliselt kindlalt alla ning ukrainlased on saavutanud selles vallas ülekaalu; Venemaa ülekaal osutus suureks blufiks, ütles "Ukraina stuudios" sõjaajaloolane Igor Kopõtin.

"Vene armee on sõjatehniliselt jäänud ukrainlastele väga kõvasti alla. Ukrainlased on saavutanud sõjatehnilise ülekaalu. Ja kuidas nad suudavad seda ülekaalu ära kasutada, et saavutada oma eesmärke, me näeme," lausus Kopõtin.

Kopõtini sõnul langesid enne sissetungi ka paljud lääne eksperdid Venemaa sõjatehnika blufi ohvriks.

"Sõjatehnoloogia osutus suureks blufiks. Väga paljud lääne eksperdid on eksinud, sest Venemaa on end reklaaminud sõjalise tehnoloogiaga. Me näeme, et see on müüt. Et see tiiger on tegelikult paberist," ütles ta.

Kopõtini hinnangul on ukrainlasi aidanud ka Venemaa naasmine on endise taktikalise doktriini juurde, mis on Vene väed muutnud äraarvatavaks.

"See, et venelased on tagasi tulnud oma taktikalise doktriini juurde, on ukrainlasi aidanud nende tegemisi aimata , sest see on šabloonne ja ei too edu," nentis ta.

Kopõtini sõnul on Vene väed sissetungi algusest käitunud nii, nagu eelmistes sõdades ja see näitab, et Ukrainat rünnates ei valmistunud nad päris sõjaks, vaid arvestasidki, et kõik saab läbi niinimetatud sõjalise operatsiooniga. Praeguseks on sõda kestnud juba üle 400 päeva.

"Seda on tehtud ka 1979 Afganistanis: kõigepealt dessant maha, eriüksuslased, kes üritasid likvideerida riigi juhtkonda, vallutada tähtsamad sõjalised strateegilised objektid ja loodeti, et sellega on sõda võidetud. Samamoodi 1968 Tšehhoslovakkias, ja mõneti ka 1956 Ungari ülestõusu mahasurumine. Vene armee minu hinnangul ei olnud valmis suureks sõjaks. Nad on 1990-ndate algusest reformide tulemusel sisuliselt loobunud suuroperatsioonidest," rääkis Kopõtin.

"See näitab, et Venemaa sõjaline operatsioon põhines strateegilisel valearvestusel. Nad lootsid, et Ukraina on diversiooni ja infooperatsioonidega pehmeks tehtud ja piisab ainult lühikesest sõjalisest operatsioonist, mille tulemus on kogu Ukraina kontrolli alla võtmine," lisas ta.

Kopõtini sõnul on Venemaa sarnaselt NATO riikidele üle läinud sõjaväes segastruktuurile, kus operatiivtaktikalised grupid, mis moodustatakse vastavalt ülesannetele. "Nad on sisuliselt hüljanud operatsioonikunsti need osised, mida on varem kasutatud teises maailmasõjas, näiteks diviis, korpus, armee. Need jõud, mida Venemaa on rakendanud Ukraina vastu, ei olnud piisavad, et sõjaliselt kogu riiki vallutada ja ka kontrollida," lausus Kopõtin.