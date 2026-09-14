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Sõja 1664. päev: Ukraina ründas Venemaal Sotšis asuvaid sihtmärke

Välismaa
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Ukraina rahvuskaardi sõdurid valmistuvad suunduma lahingupositsioonidele
Ukraina rahvuskaardi sõdurid valmistuvad suunduma lahingupositsioonidele Autor/allikas: SCANPIX/Viacheslav Madiievskyi/SIPA
Välismaa

Ukraina väed ründasid pühapäeva hilisõhtul ajutiselt okupeeritud Mariupoli linnas asuvat energiataristut ja öösel Venemaa Sotši linna. Seirekanalite andmetel jätkasid Taganrogis Vene sõjaväelennuväljal asuvad kütusemahutid põlemist juba teist päeva järjest. Esmaspäeval sai väidetavalt kinnituse järjekordse Vene kindrali surm Ukraina rünnaku tagajärjel.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 14. septembril kell 17.20:

- Ukraina ründas Venemaal Sotšis asuvaid sihtmärke;

- Ukraina tappis väidetavalt taas ühe Vene kindrali;

- Ukraina ründas okupeeritud Mariupolis energiataristut;

- Boris Johnson kommenteeris rünnakut rongile Poola piiri lähedal;

- NATO peasekretär: Ukraina rongirünnak näitab Putini meeleheidet;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1700 sõdurit.

Ukraina ründas Venemaal Sotšis asuvaid sihtmärke

Ukraina korraldas ööl vastu esmaspäeva ulatusliku droonirünnaku Venemaa Musta mere kuurortlinnale Sotšile. Sotši elanike filmitud kaadrid näitasid öist taevast valgustavaid plahvatusi, linnas lõõmas vähemalt üks suur tulekahju. 

Viimasel ajal on Ukraina korraldanud Sotši vastu mitu rünnakut. 10. septembril kahjustas Ukraina meredroon linna rannapromenaadi ning 4. septembril teatati Vene sõjalaeva ja naftabaasi tabamisest.

Ka Vene võimud kinnitasid, et Ukraina väed korraldasid droonirünnaku Krasnodari kraile. Sotši piirkondlik operatiivstaap teatas, et droonirusude kukkumise tagajärjel sai vigastada viis inimest.

Krasnodari krai naabruses asuva Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar teatas, et oblasti kohal tulistati alla 50 drooni. 

Ukraina tappis väidetavalt taas ühe Vene kindrali

Venemaa relvajõudude 51. üldvägede armee ülem kindralleitnant Sergei Miltšakov, kes juhtis operatsioone Ukraina Donetski oblasti olulistes lõikudes, sai väidetavalt eelmisel kuul Ukraina rünnakus Vene juhtimispunktile surma, teatas Vene meedia 14. septembril.

Kindral sai väidetavalt surms 26. augustil toimunud Ukraina rünnakus, mille sihtmärgiks olid Vene vägede juhtimispunktid okupeeritud Donetski oblastis.

Ukraina vägede peastaap kinnitas 27. augustil rünnaku toimumist. Ukraina kaitseministeerium teatas toona, et täppislöökidega hävitati Donetski oblastis varjatud Vene juhtimispunktid ning Vene ohvitsere tabanud raskete kaotuste kohta käivat infot alles täpsustati.

Miltšakovi võimaliku hukkumise kohta kirjutanud Vene sõltumatu väljaanne Važnõje Istorii märkis, et kui tema surm leiab kinnitust, oleks ta 23. Vene kindral, kes on Ukraina-vastases agressioonisõjas surma saanud.

Vene propagandist Anastassia Kaševarova ütles, et rünnak näis olevat täppislöök, ning vihjas, et juhtimispunkti asukoha kohta võis info lekkida venelaste endi ridadest.

Venemaa ei ole Miltsakovi surma ametlikult kinnitanud. Väljaanne The Kyiv Independent pöördus kinnituse saamiseks Ukraina peastaabi poole, kuid artikli avaldamise ajaks ei olnud vastust saanud.

Miltsakovi juhitud väed on tegutsenud Donetski oblastis, mis on endiselt üks Venemaa sõja keskseid eesmärke. Važnõje Istorii teatel juhtis ta operatsioone Avdiivka, Njujorgi ja teiste piirkonna asulate juures. Väidetavalt pälvis ta 2024. aastal Venemaa kangelase tiitli.

Miltsakov asus 2022. aastal juhtima 1. Donetski armeekorpust, asendades kindralmajor Roman Kutuzovi, kes sai samal aastal surma Popasna lähistel, teatas Vene meedia. Hiljem korraldati see väekoondis ümber 51. üldvägede armeeks.

Ukraina ründas okupeeritud Mariupolis energiataristut

Ukraina väed ründasid pühapäeva hilisõhtul ajutiselt okupeeritud Mariupoli linnas asuvat energiataristut, vahendas The Kyiv Independent.

Pärast õhulööke jäi osa linnast elektrita ning Telegrami seirekanali Exilenova Plus andmetel sai okupeeritud Mariupolis üks hoone tabamuse pärast Venemaa õhutõrje sekkumist.

Samal ajal jätkus Lõuna-Venemaal asuvas Taganrogis varasema õhulöögi tagajärjel puhkenud tulekahju. Seirekanali andmetel jätkasid Taganrogis sõjaväelennuväljal asuvad kütusemahutid põlemist juba teist päeva järjest.

President Volodõmõr Zelenski kinnitas, et nädalavahetusel andsid ukrainlased Taganrogi linnas õhulöögi droonide tootmisüksusele, drooniladudele, naftatoodete mahutile, radarisüsteemile ja õhutõrjesüsteemile Pantsir-S2.

Pealtnägijate videod näitasid linna lähedal asuval lennuväljal lõõmavaid suuri tulekahjusid.

Ukraina kindralstaap teatas, et samal ööl tabasid Ukraina kaugmaadroonid ka Venemaal Samara oblastis asuvat Togliatti kautšukitehast ja põhjustasid territooriumil tulekahju.

Boris Johnson kommenteeris rünnakut rongile Poola piiri lähedal

Meedia andmetel korraldas Venemaa möödunud ööl laiaulatusliku rünnaku Ukraina vastu, mille käigus tabas muu hulgas tanklat Poola piiripunkti lähedal Volõõnia oblastis. Samuti reisirongi, mis asus samas piirkonnas kahe kilomeetri kaugusel Poola piirist.

Hiljem selgus, et Venemaa õhurünnaku alla sattus napilt erirong, kus viibisid Boris Johnson ja Euroopa valitsuste nõunikud. Nende hulgas oli Saksamaa liidukantsleri nõunik Günther Sutter, kes naasis Kiievist konverentsilt, kus arutati võimalikke rahuläbirääkimisi Venemaaga.

Õnneks suudeti reisijad evakueerida ja seetõttu pääsesid väliskülalised vaid ehmatusega.

"Ma ei tea, milline väärastunud loogika ajendas Putinit täna hommikul Poola piiril seisvat Ukraina vedurit õhku laskma. Mida me saame aga kindlalt väita, on see, et ukrainlased seisavad selliste rünnakutega silmitsi iga päev," ütles Johnson.

Endine Briti valitsusjuht väljendas nördimust, et Ukraina saab lääne partneritelt liiga vähe õhutõrjesüsteeme. Samuti kutsus ekspeaminister üles andma Ukrainale üle 140 miljardit eurot Venemaa külmutatud varasid Belgias või vähemalt need 10 miljardit naela, mis asuvad Londonis.

NATO peasekretär: Ukraina rongirünnak näitab Putini meeleheidet

NATO peasekretär Mark Rutte ütles esmaspäeval, et Venemaa rünnak Varssavisse suundunud rongile Ukraina ja Poola piiri lähedal ei heiduta Kiievi lääneliitlasi.

"Eilne rünnak reisirongile Ukrainas näitab, kui meeleheitel on (Vene režiimi juht Vladimir) Putin. Ta arvab, et suudab takistada meid Ukrainat toetamast ning õõnestada meie ühtsust. Ta eksib. Meie vastus on toetuse suurendamine," ütles Rutte ajakirjanikele.

Ka Briti peaminister Andy Burnhami büroo väljendas sarnast mõtet.

Büroo esmaspäevase teate kohaselt olid Venemaa rünnakud Ukraina rongi vastu suunatud rahvusvahelise toetuse õõnestamisele, kuid Suurbritannia ei lase end sellest heidutada.

Downing Streeti pressiesindaja ütles ajakirjanikele, et rünnak Poola piiri lähedal Varssavi suunduvale rongile "oli Venemaa asjatu katse õõnestada meie toetust Ukrainale. See ei heiduta meid".

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1700 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 508 600 (+1700);

- tankid 12 345 (+1)

- jalaväe lahingumasinad 25 331 (+1);

- suurtükisüsteemid 49 752 (+74);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2127 (+7);

- õhutõrjesüsteemid 1637 (+2);

- lennukid 442 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robootikasüsteemid  2603 (+17) ;

- operatiivtaktikalised droonid 516 441 (+2124);

- tiibraketid 5 111 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 148 807 (+548);

- eritehnika  4683 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, AFP-BNS

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