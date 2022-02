Narva-Jõesuu õigeusu kiriku taastamiseks läheb veel üle poole miljoni euro

19. sajandil ehitatud Narva-Jõesuu Jumalaema Kaasani ikooni kirik põles eelmisel aastal kaks korda. Suurema osa kirikuvarast õnnestus päästa, kuid hoone sai väga tugevasti kannatada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiriku taastamiseks kulub umbes 600 000 eurot, millest 100 000 eraldas muinsuskaitseamet.

Puuduolev raha loodetakse saada riigilt ja annetajatelt. Kogudus soovib selle aasta jooksul taastada kirikuhoone puitkere.

"Meid abistab osaliselt riik, osa raha aitavad leida Narva elanikud ja meie koguduse liikmed," ütles koguduse õpetaja Korneli Morozov.

"See pühakoda on kõigi jaoks eriline, siin on toimunud ristimised, matusetalitused, laulatused. Loodame, et meile tullakse appi ja niipea kui inimesed näevad, et restaureerimistööd on alanud, siis toetavad nad meid kindlasti ka rahaliselt, et pühakoda saaks taastatud. Alustame esimesest etapist, kirikuhoone puitkere taastamisest," lisas ta.