Läänekristlased tähistavad kirikukalendri kõige tähtsamat püha

Eesti Evangeelse Luterlliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma ütles, et inimesed mõistavad ülestõusmispüha sisu, sest tegu ei ole ainult kirikukalendri tähtsaima pühaga, vaid ka riigipühaga. Nii nagu ka mullu, mõtlevad kogudused pühade ajal Ukrainale.

"Ühest küljest me peame kuulutama rõõmu, teisest küljest me endiselt palvetame rahu pärast Ukrainas. Just, et see rahu saabuks nii nagu ukrainlased ise soovivad ja me loodame, et see rahu ja iseseisvus püsiks siin. Ma arvan, et need rahusõnumid on luterikirikus päris esil," rääkis Viilma.

Peapiiskopi sõnul peaks uus valitsus olema kõigi valitsus ja koalitsioon peaks arvestama ka nendega, kelle valitud erakonnad on opositsioonis.

"Kui see valitsus suudab rahvast ühendada ja mitte teha selliseid otsuseid, mis rahvast veelgi lõhestavad, siis ma arvan, et Eesti elu läheb kenasti edasi," ütles Viilma.

Katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ütles, et uuel valitsusel seisavad ees keerulised ülesanded.

"Valitsus ei saa tegeleda ainult tehniliste küsimustega, vaid ta peab vaatama ka, mis on inimese südames ja hinges ja kuidas seda toetada ja aidata. Eriti praegusel ajal," rääkis Jourdan.

Katoliiklased kogunesid ülestõusmispüha tervitama hilisõhtul. Tallinna Peeter-Pauli katedraali õuel süüdati paasaküünal, mis sümboliseerib Kristust, ja jagatud küünlatuli tähendab usku.

Jourdan ütles, et tema pühadesoov on seotud nendega, kellel on raske või kelle elu on kustumas.

"Meie just nende inimeste ümber seisaksime alati ja aitaksime inimesi elada. Meie asi ei ole aidata inimesi surra, vaid aidata elada," ütles ta.

Tund pärast südaööd liikus protsessioon kirikust vanalinna, et kuulutada ka väljaspool kirikumüüre valguse sündimist maailma.