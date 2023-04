Läänekristlased tähistavad palmipuudepüha

Piibli järgi on palmipuudepüha see päev, mil Jeesus läks viimast korda Jeruusalemma ning inimesed tervitasid teda palmiokstega kui kuningat. Ei möödunud aga kuigi kaua, kui needsamad inimesed nõudsid ta ristilöömist. Palmipuudepüha juhatab sisse suure nädala.

"Mis on suur neljapäev ja armulaua seadmine, suur reede, Kristuse kohtumõistmine, kannatused ja ristilöömine ja matused ja lõpuks vaikne laupäev, ülestõusmise koidik," lausus EELK Tallinna piiskopliku toomkoguduse õpetaja Arho tuhkru.

Suurel nädalal on palju emotsioone, ütles Tuhkru, nagu näiteks ülevust. Aga ka valskust, peitu pugemist, salatsemist ja keeldumist, mis kõik näitab inimloomuse kõiki külgi.

"Samas siia on peidetud ka kõige suurem jumalik külg, et Jumal kingib talle igavese elu. Suur nädal on inimese ja jumala leppimise nädal," ütles ta.

Õnnistuse said pühapäeva Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus need paarkümmend naist ja meest, kellel kevadel ja suvel kavas ette võtta palverännak.

"Eks see palverännu tee on ikka nii, et igaüks saab selle valida. Ilmselt palverändureid läheb Santiagosse. Kindlasti on neid, kes suve jooksul rändavad Eesti teedel. Meil on Eestis palverännutee Toomkirikust Valga Jaani kirikuni. Nii et Eesti teedel saab ka palverännata," lausus palverändur Epp Sokk.

"Tegelikult kogu elu on palveränduri teekond ja Toomkirikus on palverändurid käimas aastaringselt," ütles Tuhkru.