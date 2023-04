Peeter-Pauli katedraali ees õnnistati vaiksel laupäeval paasatoitu

Kiriku ees laual olid suuremad ja väiksemad korvid, milles oli näha nii magusat kui ka soolast.

"Kuna paastuaeg saab läbi, siis siin on väga palju šokolaadi. Üks väike tibu on siia põiganud. Muidugi paasaküünal, mis on nüüd õnnistud ja mida saab nüüd koju viia. Ja veel mune ja veel šokolaadi. On, mida jagada sõpradega sellel paasapühal ja paasaööl," lausus katoliku kiriku pressiesindaja Marge Paas.

Isa Tomasz rääkis, et toidu õnnistamine ülestõusmispühade eel on vaga vana komme

"Kristlased palvetavad enne söömist, see väljendab nende usku, et see, mida me sööme, on jumala and ja me täname jumalat tema andide eest. Kui me tähistame kõige tähtsamat püha, siis just selleks, et jumalat tänada kõige eest. Me õnnistame toitu, mida me homme sööme kodus," ütles ta.

Igal maal on omad pühadetoidud. Isa Tomasz ütleb, et tema kodumaal Poolas algab ülestõusmispüha missa hommikul kell kuus ja pärast seda minnakse koju ja süüakse ühte kindlat toitu.

"Poola keeles see on žurek, mida me võime tõlkida eesti keelde valge borš. See on Poolas eriline toit, mida kõik söövad ülestõusmispühapäeval hommikul," ütles ta.