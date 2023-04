WSJ: tihe konkurents takistab OPEC-il tõsta nafta hinda

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Saudi Araabia ja tema liitlased tahavad tõsta nafta hinda veelgi kõrgemale tasemele. Naftaturul tiheneb aga konkurents ning see õõnestab nüüd Riyadhi püüdlusi tõsta nafta hinda kõrgemale tasemele

Naftakartell OPEC muretseb, et lääneriike võib sel aastal tabada majanduslangus. Ärev olukord panganduses on kasvatanud hirme, et järgmine majanduskriis on ukse ees.

OPEC otsustas hiljuti, et kärbib naftatootmist umbes miljoni barreli võrra. Saudi Araabia toetas naftatootmise ulatuslikku kärpimist.

OPEC-i samm tõstis järsult nafta hinda. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis kaheksa protsenti. Hinnatõus siiski peatus umbes 85 dollari juures.

Edasine hinnatõus sõltub nüüd väiksemate tootjate tegevusest. Iraan, Guajaana, Norra, Kasahstan, Brasiilia ja Nigeeria on aga alates sügisest tootmist suurendanud. Tootmist on viimase aasta jooksul suurendanud ka USA, vahendas The Wall Street Journal.

Nigeeria on suurendanud oma tootmist 1,3 miljoni barrelini. Nigeeria on OPEC-i liige, kuid ei osale kärbetes. Rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) hinnangul võib riik sel aastal tootmist suurendada veelgi. Brasiilias jõudis tootmine aga rekordilisele tasemele, Kasahstanis on viimaste kuude jooksul kasvanud tootmine 240 000 barreli võrra.

OPEC otsustas ka oktoobris, et kärbib naftatootmist kahe miljoni barreli võrra. Finantsfirma Goldman Sachs eeldas siis, et kärbete tõttu ületab nafta hind 100 dollari piiri. Seda ei juhtunud, Brenti hind oli selle aasta esimeses kvartalis umbes 82 dollarit.

"Panga prognoos oli vale, Hiina nõudlus oli väiksem, kui eeldasime," ütles Goldman Sachsi ökonomist Daan Struyven.