Teated võimalikust USA ja Iraani kokkuleppest langetasid nafta hinda

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et investorite hinnangul võib USA ja Iraani võimalik kokkulepe leevendada globaalset energiakriisi ning nafta hind võttis suuna alla.

Võimalik kokkulepe on investorites tekitanud optimismi. Mõned laevad on juba hakanud liikuma Hormuzi väina suunas lootuses, et väin taasavatakse.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes ligi viis protsenti ning esmaspäeva varahommikul oli Brenti hind umbes 98 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 92 dollarit barreli kohta.

Eksperdid rõhutavad siiski, et olukorra normaliseerumine võtab aega. Konflikt on kahjustanud energiataristut, peatanud osa naftatootmisest ning põhjustanud suuri häireid meretranspordis.

"Kõik see hoiab naftahindu veel mõnda aega kõrgel tasemel. Hinnad hakkavad langema alles siis, kui pakkumise ja nõudluse tasakaal märgatavalt paraneb, mis peaks juhtuma 2027. aastal," ütles Capital Economicsi analüütik Hamad Hussain.