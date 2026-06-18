Nafta hind jätkab langemist

USA ja Iraan allkirjastasid kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks ja rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind jätkab langemist.

Nafta hind on viimaste päevade jooksul kukkunud kolinal ning Brenti toornafta hind oli neljapäeva hommikul umbes 78 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 75 dollarit barreli kohta.

USA ja Iraan allkirjastasid ka kokkuleppe sõja lõpetamiseks, mis võib viia naftaveo täieliku taastumiseni Hormuzi väinas.

Kuigi rahulepe on oluline läbimurre, võib Hormuzi väina naftaliikluse täielik taastumine võtta kuid, kuna meretee tuleb miinidest puhastada ning tarneahelad uuesti tööle panna.

Tänavu on globaalne naftatootmine vähenenud ligi 3,9 miljoni barreli võrra päevas ning suur osa Pärsia lahe naftast pole jõudnud turule. Naftareservid on kiiresti vähenenud ning IEA teatel on OECD riikide strateegilised varud langenud madalaimale tasemele alates 1990. aastast, vahendas The Wall Street Journal.

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) prognoosib samas, et Pärsia lahe kriis vähendab tänavu oluliselt naftatarbimist, kuid olukorra normaliseerumine Hormuzi väinas võib järgmisel aastal kaasa tuua ülepakkumise. See võib omakorda nafta hinda langetada veelgi.