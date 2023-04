Tallink prahib põgenikke majutava laeva Kanada firmale

Tallink Grupp prahib Läti lipu all sõitva laeva Isabelle, mis möödunud aasta aprillist pakub Tallinna Vanasadamas ajutist majutust Ukraina sõjapõgenikele, selle aasta 1. juulist Kanada ettevõttele Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group LP.

Isabelle prahitakse mitmeks aastaks laeva väljaostu võimalusega. Laev prahitakse välja ilma Tallinki meeskonnata.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et laevade prahtimine oli ja on ka edaspidi oluline osa Tallinki äritegevusest.

"Põhjuseid laevade pikaajaliseks väljaprahtimiseks on mitmeid ja see on kombinatsioon jätkuvast majanduse ebakindlusest, tarbijakindluse madalatest näitajatest, kulude kasvu märkimisväärsest survest ja paljust muust, sealhulgas kindlasti ka hiljutised nõudmised uue palgakokkuleppe osas, reisijate turu aeglasem taastumine ja üldiselt väiksem nõudlus," rääkis Nõgene.

Pärast 1. juulit jääb Isabelle esialgu hooldus- ja remonttöödeks Tallinna ning suundub Kanadasse selle aasta lõpus.

Tallinki kehtiv Isabelle prahtimisleping sotsiaalkindlustusametiga lõpeb selle aasta juunis. Praegu on laeva pardal riigi poolt pakutaval ajutisel majutusel umbkaudu 900 Ukraina sõjapõgenikku.

Tallinki andmetel on sotsiaalkindlustusametil olemas kava ja käimas tegevused laeval peatuvate põgenike alternatiivseks edasiseks majutuseks.

ERR on palunud sotsiaalministeeriumilt kommentaari, kuhu põgenikud edaspidi majutatakse. Avaldame selle esimesel võimalusel.