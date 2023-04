Hamburgi sadama müük hiinlastele on julgeolekuhinnangu tõttu küsimärgi all

Saksamaa vastuoluline plaan müüa osa olulisest Hamburgi sadamast Hiina ettevõttele on sattunud küsimärgi alla, kuna riigi julgeolekuasutused kuulutasid sadama kriitiliseks taristuks, vahendas Politico.

Enne eelmise aasta Hiina riigivisiiti toetas Saksa kantsler Olaf Scholz tugevalt plaani, mille kohaselt Hiina riiklik ettevõte Cosco omandaks vähemusosaluse Tolleroti terminalis Hamburgi sadamas. Scholzi müügiplaanile olid vastu mitmed teised ministrid Saksa valitsusest. Scholz on varem olnud Hamburgi linnapea.

Kuna Hamburgi sadama terminal on kuulutatud Saksamaa kriitiliseks taristuks, siis peab Berliin tehingu ümber hindama või ära jätma. Julgeolekuhinnangust teatas algselt Saksa meedia ühisjuurdlus.

Saksamaa majandusministeerium tunnistas kolmapäeval, et kuna tehingu eeltingimused on muutunud, siis hindavad nad enda vastutusalas olukorra ümber. Julgeolekuhinnang on kaalukas, kuna ka Hamburgi linnapea Peter Tschentscher on korduvalt rõhutanud, et Hiinale ei tohiks anda ligipääsu kriitilisele taristule. Tschentscher kuulub Saksa sotsiaaldemokraatlikku erakonda ning on riigi kantsleri Olaf Scholzi poliitiline liitlane.

Tollerorti terminali omandamine on osa laiemast Hiina vastuolulisest "uue siiditee" strateegiast, mille käigus püüab Hiina enda kontrolli alla saada kriitilist taristut mitmel pool maailmas, et ühendada paremini Hiina tehased lääne turgudega.

Hiina Coscole kuulub juba osalus Rotterdami ja Antwerpeni sadamates, mis on kaks Euroopa suurimat sadamat. Samuti on need sadamad konkurendiks Hamburgi sadamale. Samuti on Cosco kontrolli all Ateenas asuv Piraeusi sadamas. Lisaks sellele on Hiina ettevõte seotud plaaniga, mille kohaselt tahetakse laiendada Duisburgi raudteeterminali, kus saavad kokku Ruhri ja Reini jõed. Duisburg on Hiinast saabuva kauba jaoks oluline keskus Euroopas.