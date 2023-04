Moskvas avas uksed IKEA-t jäljendav Valgevene sisustuspood

"Me ei ole IKEA, aga me püüame olla nagu IKEA. Meil on oma kaubamärgid, oma kaubad. Aga jah, meil on ka IKEA kaupu," ütles Swed House'i peadirektor Mamedali Kassõmov.

"Me müüme ka neid (IKEA tooteid - toim.). Umbes 15-20 protsenti meie sortimendist moodustavad IKEA tooted. Keegi pole meil keelanud seda teha…. Aga nõudlus meie oma Swed House'i kaupade vastu on sama kõrge," lisas direktor viidates rahvast täis poele.

IKEA sulges oma kauplused Venemaal ja peatas ka sealsed tootmisliinid üsna pea pärast seda, kui Vene väed tungisid 24. veebruaril 2022. aasta Ukrainasse.

Venemaalt on protestiks Ukraina ründamise vastu lahkunud sadu lääne ettevõtteid.