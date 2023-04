Tartus lõppes uue lastehaigla ja kõrvakliiniku ehitus

Tartu Ülikooli Kliinikumi juures on lõppenud uue lastehaigla ja kõrvakliiniku ehitus. Ees ootab veel seadmete ja tehnosüsteemide testimine ning möbleerimine. Esimesed patsiendid võetakse uues korpuses vastu suve teises pooles.

Lunini tänava 80-ndatel ehitatud räsitud ilmega Tartu lastehaiglale on oodatud uuendust juba aastakümneid. Pärast pea kolm aastat kestnud ehitust on nüüd uus lastehaigla valmis saanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu Ülikooli kliinikumi projektijuht Toomas Kivastik ütles, et oluliselt on paranemas nii ravikvaliteet kui ka logistika.

"Patsiendi jaoks on rohkem ravipinda. Teiseks selle maja asukoht on seal, kus ta peab olema, otse sünnitusmaja kõrval, ehk liikumisteed vastsündinutele on viidud võimalikult lühikeseks," rääkis Kivastik

Lastehaigla intensiivraviosakonda võib pidada Eestile ainulaadseks, sest kõik palatid on ühekohalised ning vanem saab jääda lapsega ka kolmanda taseme intensiivravi korral. Esimesele korrusele laste erakorralise meditsiini osakonna rajamine muudab kõigi EMO patsientide teenindust.



"EMO-sse sisenemine muutub oluliselt privaatsemaks, kõik meditsiinilised jutud ei tehta enam teiste patsientide kuuldes või nende läheduses, vaid kõik on eraldi privaatses triaažiruumis. See puudutab nii lapsi kui ka täiskasvanuid," lausus Kivastik.

Kokku on valmis saanud kaks hoonet. Loodi ka C korpus, mis on samuti suures osas lastemaja, sest sinna kolib kõrva-nina-kurgukliinik ning naistekliiniku perekeskuse vastuvõtt. Samuti päevakirurgiakeskus, kuhu tuleb varasema viie operatsioonitoa asemel 10 uusima aparatuuriga saali.

"Arvestades et eelmised operatsioonitoad on 50 aastad vanad, siis ma peaksin väga pika nimekirja tegema, mille osas nad paranevad. Operatsioonilambid on nüüdisaegsed, toa valgustuse ja operatsiooni õhurežiimi juhtimine on täiuslikum. Seda kõike saab juhtida sõltuvalt vajadustest," rääkis Tartu Ülikooli kliinikumi operatsiooniteenistuse direktor Toomas Ellervee.

Kahe uue hoone ehitusmaksumus oli 60 miljonit eurot, arstid alustavad neis tööd suvel.