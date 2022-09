Tartu uue lastehaigla ja kõrvakliiniku ehitus jõudis lõpusirgele

Aastaid on oodatud hetke, mil Tartu lastekliinik saab Lunini tänava 1980-ndatel ehitatud kulunud majast kolida uhiuude hoonesse. Kuuekorruselise maja alumine osa on aga ka uus erakorralise meditsiini osakond, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"EMO puhul muutuvad paremaks nii laste kui ka täiskasvanud patsientide tingimused. Oluliselt privaatsemaks, kõik meditsiinilised jutuajamised toimuvad privaatselt, eraldi ruumis, mitte avalikus registratuuris. See muudab asja oluliselt patsiendisõbralikumaks," ütles TÜ Kliinikumi projektijuht Toomas Kivastik.

Ka lastehaiglasse tulevad ühekohalised palatid ning esmakordselt Eestis saab siin vanem lapse juurde alati jääda ka siis, kui laps on kolmanda astme intensiivravis.

Uue maja tunnusvärv on violetne ning koridoride ja palatite seinu hakkab kaunistama disainistuudio Unt/Tammik loodud võlumaailm. Üks ehituse ehk olulisimaid osi on aga koht, kus uus korpus kohtub senise meditsiinilinnakuga.

"Meie praegune Lunini tänava lastehaigla paikneb liiga kaugel uuest aktiivravikeskusest. Kui tekib vajadus vastsündinu intensiivraviks, siis on see laps väliskeskkonnas vaja transportida. Nüüd me kolime tõesti otse naistekliiniku kõrvale ehk siis teekond sünnitusosakonnast vastsündinute osakonda või intensiivraviosakonda on viidud võimalikult lühikeseks," sõnas Kivastik.

Linnaku teisele, kaugemale küljele valmib C-maja, kuhu kolib kõrvakliinik ja tuleb päevakirurgiakeskus. Hoone on lastehaiglast väiksem, ent tehniliste keerukuste tõttu ehitajatele sama suur katsumus. Sinna tuleb näiteks 14 operatsioonisaali.

"Väga keerukas juba igasuguste videoülekandesüsteemide, ravigaaside ja kogu selle male kokku ajamisega," ütles AS-i Nordecon projektijuht Rauno Rausk. "C-korpuses on ka kogu Kardex-liftisüsteem, mis on Eestis esmakordne ja ainulaadne. Kardex-süsteem on lift-laosüsteem, mis toob kohale õige lahuse või ravimi, vastavalt milline sisend arvuti teel antakse."

Kuigi algselt oli plaan lastehaigla avada selle aasta lõpus, siis koroonakriis lükkas tähtaja jaanuari lõppu. Ka selles ei olda enam kindlad, sest sõda on toonud tarneraskused.

"Hetkel tundub, et edasi võib paar kuud täiesti vabalt minna, kuigi tõesti, püüame parimat," ütles Rausk.

Projekti maksumus on ligi 70 miljonit eurot.