Fox ja Dominion jõudsid kokkuleppele, meediafirma maksab 787 miljonit

Dominion esitas 2021. aastal Foxi vastu 1,6 miljardi dollari suuruse hagi. Dominion väitis, et Fox ja selle ajakirjanikud võimendasid valesid väiteid, et hääletusmasinate tootja aitas Joe Bidenil valimisi võltsida. Fox väitis, et kajastas uudisväärtuslikke väiteid ning meediafirma tegevust kaitseb põhiseadus, vahendas The Wall Street Journal.

Kohtunik Eric Davis jõudis juba järeldusele, et Fox News ja Fox Business edastasid Dominioni kohta valesid väiteid. Fox teatas, et kokkulepe peegeldab firma jätkuvat pühendumust reeglite järgimisele.

"Kokkuleppe tõttu ei pea Fox eetris vabandama," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Ajaleht The Wall Street Journal teatas juba pühapäeval, et Fox üritab jõuda kokkuleppele. Kohtunik Davis lükkas sel nädalal kohtuprotsessi algust päeva võrra edasi. Sellised juhtumid jõuavad USA-s harva kohtusse.

Dominion viitas samuti Foxi sisesuhtlusele, mis näitas, et saatejuhid ei uskunud ka ise valimispettusega seotud väiteid. Fox siiski jätkas nende väidete edastamist. Mitmed õigusteadlased leidsid aga, et Dominion nõuab liiga palju raha, vahendas Financial Times.

Kokkuleppe tõttu ei pea Foxi suuromanik Rupert Murdoch tunnistajapinki minema.