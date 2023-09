Rupert Murdoch annab oma meediaimpeeriumite juhtimise üle pojale

Meediamogul Rupert Murdoch teatas, et astub tagasi talle kuuluvate meediakontsernide News Corporation ja Fox nõukogu esimehe kohalt ning mõlemat ettevõtet hakkab juhtima tema poeg Lachlan Murdoch, kelle üks vanavanematest on eestlane.

Töötajatele saadetud märgukirjas ütles Murdoch (s. 1931) , et "on õige aeg" võtta võtta endale "erinevaid rolle". Fox Newsi veebisaidile postitatud teates, ütles Murdoch, et asub mõlemas ettevõttes emeriitesimehe rolli.

"Meie ettevõtete tervis on tugev, nagu ka minul. Meie võimalused ületavad kaugelt meie kaubanduslikud väljakutsed," kirjutas ta. "Meil on põhjust olla järgmiste aastate suhtes optimistlik – ma olen seda kindlasti ja kavatsen siin olla, et neil osaleda."

Fox teatas, et Lachlan Murdochist saab saab News Corp. nõukogu esimees ja ta jätkab Fox Corp. tegevjuhina.

Murdoch käivitas ettevõtte Fox Newsi 1996. aastal ning see on nüüd USA vaadatuim teleuudiste kanal.

Teade Murdochi taandumisest saabus mõni kuu pärast seda, kui ta oli loobunud plaanist ühendada Fox ja News Corp, mis kümme aastat tagasi olid kuulunud ühe katusorganisatsiooni alla.

Lachlan Murdochi (s. 1971) ema on 1944. aastal Šotimaal sündinud Ann Murdoch Mann, kelle isa on eesti päritolu meremees Jakob Tõrv (Jacob Torv) ja ema šotlanna Sylvia Braida.