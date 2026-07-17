Trump süüdistas Hiinat sekkumises USA valimistesse

Trump süüdistas neljapäeval Hiinat muu hulgas USA valimisandmete varguses.

"Aastate jooksul, alates 2020. aasta valimistsüklist, pani Hiina toime arvatavasti ajaloo suurima valimisandmete varguse, mille tulemusel omandas Hiina ebaseaduslikult 220 miljoni USA valija andmed," ütles Trump Valgest Majast parimal eetriajal tehtud telepöördumises.

"Me ei saa enam kunagi pealt vaadata varastatud valimisi," ütles Trump peetud kõnes, millega viitas oma 2020. aasta presidendivalimiste kaotusele demokraat Joe Bidenile.

Trumpi ja tema liitlaste algatatud enam kui 60 kohtuasja ei ole toonud ühtegi lahendit, mis oleks tõestanud 2020. aasta valimistulemust muuta võivat pettust, samuti ei leidnud seda hääletustulemuste korduslugemised, auditid ega tema enda justiitsministeerium.

Trump väitis ühtlasi, et neljas osariigis on valijaks registreeritud üle 250 000 isiku, kes ei ole USA kodanikud.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi pöördumine leidis aset enne novembris toimuvaid vahevalimisi, mille järel võivad vabariiklased kaotada kontrolli kongressi üle.

"Ameerika jälgis hullumeelse kuninga heietusi. Enne kui on antud ainsatki häält, valmistab ta juba ette pinda valimistega manipuleerimiseks ja püüab veenda teid tulemusi mitte usaldama, kui need ei peaks talle sobima," ütles demokraadist California kuberner Gavin Newsom.

Oma kõnes nõudis Trump veel, et vabariiklaste kontrollitud kongress võtaks vastu eelnõu, mis piiraks posti teel hääletamist ning nõuab valijaks registreerimisel USA kodakondsuse tõendamist. Trump on eelnõu vastuvõtmist nõudnud juba mitu kuud, kuid seni on eelnõu kohanud vastuseisu nii demokraatide kui ka osa vabariiklastest senaatorite seas.