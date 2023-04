Dokument näitab: Smuul ja Vaarandi osalesid küüditamises

Kahtlused, et kirjanik Juhan Smuul ei kirjutanud üksnes ülistuslaule Stalinile, vaid võttis osa küüditamisest, on leidnud tõestust rahvusarhiivis säilinud dokumendi näol, kirjutab Eesti Ekspress.

Rahvusarhiivis on säilinud Kõue vallas küüditamise ohvritelt konfiskeeritud vara nimestikud (LVMA.3HA, n 1, s 377), neist ühel, 25. märtsil koostatud nimestikul, seisab, et komisjon, kuhu kuulusid Debora Vaarandi ja Juhan Smuul, "kirjutas üles vara, mis kuulub Saadi, Elmar Jaani p. ja mis asub Harjumaa maakond, Kõue vald, Ardu külanõukogu, Jõepere talus", viitab ajaleht.

Nimestikus on elumaja, hooned ja muu vara, akti lõpus on Smuuli ja Vaarandi allkirjad.

Memento 5. raamatus on ära toodud ka Jõepere talust küüditatute andmed. Selle järgi oli peremees Elmar Saadi arreteeritud juba 20. jaanuaril 1949 ja saadetud vangilaagrisse. Talust küüditati ära Elmar Saadi abikaasa Veera Saadi-Latitskaja, nende alles 1948. aastal sündinud tütar Helli ja Elmar Saadi vanaema, kes asumisel suri.

Seni viitasid Smuuli osalemisele 1949. aasta märtsiküüditamises ajalehes Harju Elu veebruaris 1988 ilmunud Roland Lääne mälestused "Murrangulised aastad". Lään kirjeldab detailselt küüditamise läbiviimist Harjumaal Kõue vallas, nimetades Juhan Smuuli kaks korda nimepidi, samuti Debora Vaarandit.

Nüüd avastatud dokument kinnitab, et Lääne väited vastavad tõele, märgib Ekspress.

Eesti Kirjanike Liidus on tõstatunud arutelu, kas kirjanike maja seinalt peaks eemaldama kirjanik Juhan Smuuli bareljeefi. Liidu esimees Tiit Aleksejev ütles ERR-ile, et kirjanike liidu järgmine üldkogu leiab aset 21. aprillil ning Smuuli bareljeefi eemaldamise küsimuse päevakorda lisamiseks on vaja viiendiku liidu liikmete ehk 71 inimese nõusolekut.