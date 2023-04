Twitter eemaldas paljudelt avaliku elu tegelastelt sinise linnukese

Sotsiaalmeediakeskkond Twitter on paljude avaliku elu tegelaste kontodelt kõrvaldanud sinise linnukese, mis peab kinnitama, et konto tõepoolest kuulub kõnealusele isikule. Teiste hulgas on tärnist ilma jäänud katoliku kiriku pea, paavst Franciscus, Microsofti asutaja Bill Gates ning USA eelmine president Donald Trump. Twitteri teatel tuleb isikut tõendava linnukese eest maksta kaheksa dollarit kuus kui kasutatakse Androidi ja 11 dollarit Apple iOS süsteemi kaudu registreerudes.

Paljudel kuulsustel on sinised linnukesed siiski alles. Näiteks on verifikatsiooni silt alles tuntud autoril Stephen Kingil, kelle sõnul ei ole ta Twitter Blue teenuse eest maksnud. Twitteri omaniku Elon Muski sõnul maksab ta talle kõige meeldivamate kuulsuste eest ise ning hiljem täpsustas, et nendeks on Star Treki näitleja William Shatner, korvpallur LeBron James ja kirjanik Stephen King.

My Twitter account says I've subscribed to Twitter Blue. I haven't.

My Twitter account says I've given a phone number. I haven't. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

Samuti eemaldas Twitter osadelt kontodelt sildi state-affiliated media (valitsusega seotud meedia). Sellest lisandist jäid ilma USA National Public Radio (NPR) ja Canadian Broadcasting Corporation (CBC), teatas Reuters.

Elon Muski algatatud muudatuste tõttu eksisteerib Twitteris nüüd kolm erinevat verifitseeritud konto tüüpi: sinised linnukesed on kontodel, mis maksavad Twitter Blue teenuse eest, kollase linnukese kontod kuuluvad äridele ja halli linnukesega kontod on seotud valitsustega.