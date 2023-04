Eesti, Läti ja Leedu mõistsid Hiina diplomaadi sõnavõtu hukka

Hiina saadik Lu Shaye ütles Prantsuse telesaates, et endistel Nõukogude Liidu vabariikidel pole kehtivat staatust rahvusvahelise õiguse järgi.

"Rahvusvahelises õiguses, isegi nendel endistel Nõukogude vabariikidel pole kehtivat staatust, sest pole rahvusvahelist kokkulepet nende kui suveräänsete riikide staatuse kinnitamiseks," ütles ta.

Eesti välisministeerium kutsus suursaadiku sõnade selgitamiseks välja Hiina suursaatkonna ajutise asjuri.

Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles, et Hiina diplomaadi öeldu on vale ja ajaloo valesti tõlgendamine.

"Balti riigid on rahvusvahelise õiguse järgi olnud suveräänsed alates 1918. aastast, kuid me olime 50 aastat okupatsiooni all," ütles Tsahkna.

The comments by the Chinese representative on independent & sovereign states are false & a misinterpretation of history.



Baltic states under international law have been sovereign since 1918 but were occupied for 50 years. https://t.co/0PlUmRR2S6 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 22, 2023

Hiina diplomaadi öeldu mõistsid hukka ka Läti ja Leedu. Läti välisminister Edgars Rinkevics ütles, et Hiina suursaadiku sõnad on täiesti vastuvõetamatud.

"Me nõuame Hiinalt selgitust ja selle sõnavõtu täielikku tagasivõtmist," lausus Rinkevics.

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2023

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis märkis, et kui kellelgi jäi seni arusaamatuks, miks Balti riigid ei pea Hiinat usaldusväärseks rahukõneluste vahendajaks Ukraina ja Venemaa vahel, siis Hiina suursaadiku sõnavõtt on heaks näiteks.

If anyone is still wondering why the Baltic States don't trust China to "broker peace in Ukraine", here's a Chinese ambassador arguing that Crimea is Russian and our countries' borders have no legal basis. pic.twitter.com/JaloJnSEx3 — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) April 22, 2023

Landsbergis lisas, et lääneriigid on aastaid öelnud, et koostöö paneb diktaatoreid toetama rahvusvaheliselt kokku lepitud reegleid. "Kui ainus, mis me tegime, oli nende majanduste toitmine, lastes samal ajal neil rikkuda kõiki reegleid. Hiina loodab, et me kordame seda viga. On aeg proovida midagi muud," lausus ta.