ERR Luksemburgis: EL-i välisministrid arutasid Hiina diplomaadi sõnavõttu

Kui välisministrid hommikul Luksemburgis kogunesid, polnud Hiina välisministeerium veel lükanud ümber nende Pariisi suursaadiku väiteid. Seetõttu domineeris teema ka kohtumise eel meedias

"Esiteks on see täielikult vastuvõetamatu. Kolm Balti riiki kutsuvad välja Hiina esindajad, /.../ et saada selgust, kas Hiina positsioon iseseisvuse osas on muutunud, ja tuletada talle meelde, et me ei ole postsoveti riigid, vaid riigid, mille Nõukogu Liit ebaseaduslikult okupeeris," sõnas Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

"Hiina peab meile ütlema, et seisukoht, mida väljendas suursaadik Pariisis, ei ole Hiina ametlik seisukoht. Kui see on tõesti nii, siis on kogu rahvusvaheline

kord täielikult maatasa tehtud," ütles Luksemburgi välisminister Jean Asselborn.

Kui kohtumine läbi sai, siis oli Hiina juba oma selgitused andnud ka läbi Pekingi ajutise asjuri Eestis. Välisminister Margus Tsahkna sõnul kinnitas Hiina asjur üle, et tegemist ei ole Pekingi ametliku seisukohaga.

"Me jäime rahule. Me väljendasime oma seisukohti. Ja Hiina asjur väljendas oma seisukohti, mis puudutab just nimelt positsiooni, et Hiina ei ole muutnud Eesti suhtes seni kehtinud välispoliitilist seisukohta ja ei pane mitte mingil määral kahtluse alla meie suveräänsust ja iseseisvust nii nagu me oleme selles olukorras olnud 1918. aastast peale. Seda vaidlust ei olnud," rääkis Tsahkna.

Sellega võiks loota, et kogu nädalavahetusel kerkinud skandaal on vaid ühe diplomaadi faux pas ning sellega lõppenud.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel kinnitas, et Euroopa Liidu Hiina-poliitika on juunikuisel arutelul kindlasti päevakorras.

Ent välisministrid rääkisid ka Ukraina moonahankest ning Venemaa nafta hinnalae ülevaatusest. Kuigi USA ja teised riigid on hinna ülevaatuse vastu, ei jäta oma jonni ka Eesti.

"Tegelikult oleks pidanud juba märtsis Euroopa Liit uuesti üle vaatama need hinnad. Erinevatel põhjustel seda ei ole tehtud. Me tuletasime ka meelde, et nafta hinnalagi on see, mis ka Venemaa majandust kõige valusamalt lööb suuremas mahus ja me peame sellega tegelema," rääkis Tsahkna.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell avaldas Brüsselis pärast liikmesriikide väliministrite kohtumist veendumust, et ühendus suudab laskemoona ühishankes Ukraina heaks lähipäevil kokku leppida.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba hoiatas Euroopa kolleege videolingi kaudu, et Ukraina jaoks tähendab tegevusetus inimelude kaotamist.