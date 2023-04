Prantsusmaal avaldasid tuhanded inimesed kiirtee rajamise vastu meelt

Tee rajatakse Castres' ja Toulouse'i vahele ja peaks valmis saama 2025. aastal.

53 kilomeetri pikkune kiirteelõik vähendaks kahe linna vahelist sõitu paarikümne minuti võrra.

Meeleavaldajad kogunesid 12 kilomeetri pikkusele protestimarsile, kandes plakateid loosungitega "Ei asfaltile!" ja "Vähem autosid, vähem bituumenit!".

Keskkonnaaktivistid on uue maanteelõigu vastu, kuna selle rajamiseks on kavas maha võtta 2500 puud ja see hävitab elupaiku.