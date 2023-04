Austrias Salzburgis olid valimistel edukad kommunistid ja paremradikaalid

Austria vabariigi Salzburgi liidumaa valimistel olid esialgsetel andmetel edukad paremradikaalne Vabaduspartei (FPÖ) ja Austria kommunistid (KPÖ). FPÖ toetus tõusis seitse protsenti 26 protsendini ehk erakonna toetus on enam-vähem samal tasemel Salzburgi juhtiva Wilfried Haslaueri konservatiivse ÖVP-ga. Prognooside kohaselt võib konservatiivne ÖVP siiski Salzburgi valimised võita, kuid nende häältesaak jääb alla 31 protsendi, vahendas Der Spiegel.

Hääli samas kaotavad Austria rohelised ja liberaalne NEOS. Austria konservatiivid on Salzburgi liidumaas nende kahe erakonnaga praegu valitsuskoalitsioonis. NEOS-e toetus langes nõnda palju, et nad pole enam liidumaa parlamendis esindatud. Wilfried Haslauer ütles enne valimisi, et tal puudub paremradikaalse FPÖ vastu sümpaatia aga samas ei välistanud ta pühapäeval nendega koostööd.

Austria kommunistid saavad aga prognooside kohaselt esimest korda 1945. aastast Salzburgi liidumaa parlamenti pälvides 11 protsenti valijate toetuse.

Austria: in today's #Salzburg regional election, the left-wing Communist Party of Austria (KPÖ) won its best regional election result since World War II.



The SORA projection shows that the party scored in all age groups but was particularly strong among those with a uni degree. pic.twitter.com/tWwWZ84wQi