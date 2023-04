Kalm: tippaastatest hõredam kruiisilaevaliiklus tuleneb sõjahirmust

Tänavuseks aastaks prognoosib Tallinna Sadam Eestisse saabuvate kruiisituristide arvu mullusega sarnaseks, kuid seda on mitmesaja tuhande inimese võrra vähem kui koroona- ja sõjaeelsel tippajal. Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu sõnul on eurooplaste reisijulgus taastunud, kuid Ameerikast ja Aasiast tulijad pelgavad Ukraina sõja tõttu siia tulla.

Eelmisel aastal käis Tallinnas ja Saaremaal kokku umbes 170 000 kruiisituristi, kuid 2021. aastal oli neid kolm korda vähem, sest toona pärssis inimeste reisimist koroonaviiruse levik ja sellega seotud piirangud. Need arvud kahvatuvad aga koroonaviiruse-eelse aja kõrval: toona külastas Eestit hooaja jooksul üle poole miljoni kruiisituristi.

Valdo Kalm ütles ERR-ile, et täpset kruiisituristide arvu on raske prognoosida, kuid tänavu peaks neid Tallinnasse saabuma 120 000 ringis ning koos Saaremaale suunduva kümmekonna kruiisilaevaga küündib nende arv samale tasemele nagu mullu.

Praegu pärsib turismi Ukraina sõda, mis kaugemalt riikidest vaadates toimub Eesti ukse all.

"Ühest küljest me arvame, et tuleb natuke vähem laevu, aga samas on nende täituvus parem kui eelmisel aastal, nii et kuskil samal tasemel kruiisituristide arvu ootame," lausus Kalm. "Euroopa turistid reisivad juba päris julgelt, soomlane ja rootslane ka, taastumine on olnud hea. Aga ameeriklased natuke pelgavad, Aasiast on ka vähem inimesi. Sõja mõjud ei lähe nii järsku üle."

Sadam on valmis turiste vastu võtma ja Kalmu sõnul on nad väga rahul, et said koroonaajal kruiisiterminali suhteliselt heade hindadega valmis ehitatud. Tema hinnangul on ka Tallinn kui UNESCO maailmapärandisse kuuluva vanalinnaga sihtkoht väga hästi kaardil, seda teatakse ja sellel on hea maine.

Kruiisiäris tehakse tellimused aasta-kaks ette ja praegu on juba järgmisesse ja ülejärgmisesse aastasse laevade mõttes huvitavaid tulijaid.

"Väga huvitavad booking'ud on järgmisel aastal jõulureisideks. See on huvitav mudel ja ka kruiisid on muutumas," sõnas Kalm. Ta lisas, et Kariibi mere kruiisid on pärast covidit hästi taastunud ja ka Tallinnas loodavad nad taas rekordtasemeteni jõuda, sest hooaeg läheb pikemaks ja laevade täituvus paraneb, lihtsalt sõja mõju möödumine võtab aega.

Tallinna Sadam teeb aktiivselt turundust ja koostöös Eesti kunstiakadeemiaga tehti ka uurimistöö, kuidas kruiisituriste paremini hajutada. Selle tulemusel ei suundu kõik turistid ühtse voona Toompeale, vaid turismifirmadel on neile pakkuda neile umbes 20 eri marsruuti, mille seas on nii Kalamaja, Lahemaa, igasugused loodusmatkad kui ka Kadrioru loss.

"Juba eelmisel aastal hajutasime turiste oluliselt paremini ja ka sel aastal teeme seda kindlasti, et ei koormaks linna. Eestis on palju, mida vaadata," sõnas Kalm. "Proovime kruiisituristidele hästi välja mängida ka Kadrioru lossi, sest varem oli atraktiivne sihtkoht Peterburi, aga kuna seda ei ole ja niipea ei tule, proovime Kadriorgu näidata kohana, kus näeb Itaalia arhitektuuri ja Peetri ajalugu."

Tänavune kruiisihooaeg kestab kuni 29. septembrini. Hooaja jooksul külastab Tallinna 39 kruiisilaeva 94 korral.