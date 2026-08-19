Tallinna Sadam otsib endale uut juhti

Tallinna Sadam kuulutas välja juhatuse esimehe konkursi, sest ettevõtte senise juhi Valdo Kalmu ametiaeg lõpeb tuleva aasta veebruaris ja ta ise ei soovi enam neljandat ametiaega sellesse ametisse kandideerida. Kandidaadilt eeldatakse muuhulgas, et tal on valmisolek taustakontrolliks ning riigisaladuse loa taotlemiseks.

Juhikonkursi viib läbi värbamisagentuur Tripod. Värbamisteates kirjutatakse, et otsitakse julget ja uuendusmeelset juhti, kes suudab näha tulevikuvõimalusi, seada ambitsioonika strateegilise suuna ning kujundada organisatsioonis kõrgete eesmärkide, innovatsiooni ja tulemuslikkuse kultuuri.

"Juhatuse esimehena vastutad Tallinna Sadama strateegilise juhtimise, kestliku kasvu ja omanikele pikaajalise väärtuse loomise eest. Sinu fookuses on ettevõtte innovatsiooni- ja kasvuvõimekuse tugevdamine, konkurentsieeliste arendamine ning Tallinna Sadama positsiooni kindlustamine tänapäevase, rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ja uuendusmeelse infrastruktuuriettevõttena Läänemere piirkonnas."

Edukas kandidaat on julge strateegilise vaatega liider, kes suudab kujundada ettevõtte tulevikusuunda, kasvatada äritegevust ning juhtida organisatsiooni arengut ja muudatusi keerukas ning kiiresti muutuvas keskkonnas.

Kandidaadilt eeldatakse, et tal oleks (1) rahvusvahelise ja/või keeruka valdkonna või organisatsiooni tippjuhi kogemus; (2) võime kujundada strateegiat, juhtida selle elluviimist ning saavutada ambitsioonikaid äritulemusi; (3) kogemus investeeringute, suurprojektide ja ettevõtte väärtuse kasvatamisel; (4) tugev organisatsiooni arendamise ja muudatuste juhtimise kompetents; (5) võime luua efektiivne juhtimismeeskond ning kujundada tulemusele orienteeritud organisatsioonikultuur; (6) mõjuv esindus- ja koostööoskus suhetes olulisemate sidusrühmadega nii Eestis kui rahvusvaheliselt; (7) laitmatu professionaalne maine ning kõrged juhtimiseetika standardid.

Samuti eeldatakse kandidaadilt, et tal on valmisolek taustakontrolliks ning riigisaladuse loa taotlemiseks.