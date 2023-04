Tartu tudengid tähistasid volbrit

Päeval toimunud volbrirongkäigul marssisid korporandid ja seltsilised, kes sõitsid volbriks Tartusse kokku üle Eesti ning kaugemaltki.

Rongkäik sai alguse Vanemuise mäelt ning suundus raekoja platsile, kus tudengitele andis volbriööks võimu üle linnapea Urmas Klaas. Toimus ka rituaalne õllejoomine.

Seejärel kohtuti ülikooli peahoone ees rektoriga.

Seejärel suundus rongkäik Toomemäele loodus- ja arstiteadlase Karl Ernst von Baeri kuju juurde, kus akadeemilise pere noorliikmed pesid vahuveiniga puhtaks Baeri pea.

Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlane Kaarel Vanamölder ütles, et Volber on Tartus täiesti unikaalne asi. "See on see koht, kuhu tullakse kokku, mitte ainult Tartust, vaid ka Lätist, Soomest ja Saksamaalt. Midagi sellist, mis toimub volbriõhtul Tartus, ei toimu mitte kusagil mujal. Ma arvan, et volbri võiks võtta UNESCO maailmapärandisse," ütles Vanamölder.

Korp! Sororitas Estoniae liige Elo Kook ütles, et tudengitele on volber väga tähtis.

"See on aeg, kus ongi päris kevade algus ja kõik tärkab ja on rõõm olemisest ja rõõm sellest, et on soe aeg jälle käes. See on tudengitele enne suurt sessi ja enne suurt eksamiaega, ma usun et sellevõrra on ta tähtis," sõnas Kook.

Kui Eesti pärimuses seostuvad volbriga nii öösel liikvel olevad nõiad kui ka erinevad tule-ja loodusrituaalid, siis Tartu üliõpilased tähistavad seda erilise kombestikuga kevadpidu juba alates 19. sajandist.



"Sellised rongkäigud ja volbritraditsioon on paljuski Tartus seotud selle Tartu ülikooli teise ajaga, ehk 19. sajandist alates, kui ülikool uuesti asutati. Väga paljud traditsioonid tulid ju Saksamaalt, see on rahvusülene püha," ütles Kaarel Vanamölder.