Lääne-Virumaa otsib võimalusi turistide meelitamiseks

Eelmisel aastal oli Lääne-Virumaa majutusasutustes 200 000 ööbimist, mis on poole vähem kui naabermaakonnal Ida-Virumaal. Maakond otsib võimalusi, kuidas turiste juurde meelitada.

Lääne-Viru maakonnalehe Virumaa Teataja korraldatud mõttetalgutel nenditi, et maakonnas pole eriti otsitud head lahendust sellele, kuidas turiste pikemaks ajaks maakonda meelitada.

"Ka siin jäi kõlama, et Lääne-Virumaa on tore paik, kus korraks aeg maha võtta ja teha vahepeatus, aga mitte jääda siia liiga pikaks ajaks, vaid minna edasi. Me tunnetame küll siin seda liiga vaikset, liiga rahulikku olemist," rääkis Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg-Palmi.

Lääne-Virumaa omavalitsuste liidu turismitöörühma liikme, ettevõtja Roman Kusma arvates peaks senisest rohkem tegema koostööd.

"Aqva SPA on käinud 15 aastat Soome turul ennast promomas ning sinna juurde ka Rakvere linna ja mingil määral kogu maakonda. Aga selline suurem promomine peaks tulema näiteks omavalitsuste liidult. Eraettevõtjad ei hakka ju teisi reklaamima, meil on endigagi tegemist," ütles Kusma.

Samolberg-Palmi sõnul on eestvedaja leidmisest olulisem kokku leppida sihis, mille poole püüelda.

"Kõik peaks olema nõus sellega, kuhu me liigume maakonnana. Kes seda eest veab või tagant tõukab, see on juba kokkuleppe küsimus, aga eesmärk peaks olema ühine," ütles ta.

