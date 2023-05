Hotellid ja MKM tahavad käibemaksuerisuse kaotamise põhjalikumat analüüsi

Hotelli- ja restoranipidajad tahavad majutusasutuste käibemaksuerisuse kaotamise maksumuudatuste paketist välja tõsta, et selle otstarbekust põhjalikult analüüsida. Sama meelt on ka majandusministeerium, mille hinnangul võiks majutusasutuste puhul kaaluda ka uut, 12-protsendilist erisusemäära.

Majutussektor kinnitas esmaspäevasel kohtumisel riigikogu majanduskomisjoniga, et majutuse üheksaprotsendilise käibemaksuerisuse kaotamine tooks sektorile kaasa 2,4-kordse maksutõusu.

Valitsus saatis esmaspäeval riigikogule maksumuudatuse paketi. Kuna aga majutuse erisus kaoks 2025. aastal, jõuaks seda veel parlamendis eraldi arutada.

"2025. aasta jaanuarini on piisavalt aega, et jõuda teha korralik mõjuanalüüs ja siis otsustada. Sektor on öelnud, et kui ilmselgelt riik võidab sellest, siis me oleme loomulikult nõus, kuid kui me näeme, et riik kaotab ja ettevõtjad kaotavad, siis milleks meil sellist muudatust on tarvis teha. /.../ Me ei peaks kordama teiste riikide vigu, kus näiteks Läti-Leedu on oma käibemaksu muutnud ja mõne aja pärast uuesti tagasi tulnud," selgitas hotellide ja restoranide liidu juht Ain Käpp.

Majandusministeerumi asekantsler Sandra Särav ütles, et ka nende ministeeriumi seisukohalt vajab majutuse käibemaksumuudatus põhjalikku analüüsi.

"Tegelikult see käibemaks ei mõjuta ainult ööbimise hinda, see mõjutab ka kaasuvaid teenuseid, aktsiislaekumisi, sotsiaalmaksu laekumisi, samuti kahjuks ka varimajandust," ütles Särav.

Analüüs peaks näitama ka võimalikku uut soodusmaksumäära.

"Meil on lubatud kaks käibemakuseristust. Tuleks analüüsida, kui tõsta näiteks 12 protsendi peale, mis oleks selle tulemus ja kuidas siis teiste maksumääradega edasi tegeleda. Meil on täna ka üks sektor, kus on viieprotsendine maksumäär," rääkis Särav.

Riigikogu asub maksumuudatuse paketti arutama olukorras, kus ka osad koalitsiooni kuuluvad riigikogu liikmed soovivad analüüsi majutuse erisuse kaotamise kohta.

"Alustame riigikogus kõigepealt arutelusid, vaatame, kus on see kokkupuutepunkt, kus on tasakaalupunkt ja proovime ikkagi sealt saada sellise kompromissi, mis Eesti turismi jätab ikkagi ekspordimajanduses selliseks heaks näiteks. Ja mis tõepoolest aitab samal ajal lahendada ka seda probleemi, mida me riigis hetkel lahendame, kus riigieelarve ise on keerulises seisus ja vajab selleks et iga sektor sinna juurde panustaks," rääkis riigikogu majanduskomisjoni esimees Priit Lomp (SDE).