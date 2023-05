Rootsi kuningapaar saabub riigivisiidile Eestisse

President Alar Karis ja Sirje Karis tervitavad riigivisiidile saabuvaid Rootsi kuningat ja kuningannat teisipäeval kell 10.30 Vabaduse väljakul, kuhu on oodatud ka kõik inimesed. ERR.ee näitab seda üritust otseülekandes.

Tervitustseremoonial kõlavad Rootsi ja Eesti hümn, üles on rivistatud auvahtkond ning Rootsi kuningas asetab pärja Vabadussõja võidusamba jalamile.

Seejärel sõidavad presidendipaar ja külalised Kadriorgu, kus toimub kahepoolne kohtumine ning kuningapaar istutab Kadrioru parki tamme. 1929. aastal istutas Kadriorgu parki tamme Rootsi kuningas Gustav V ning 2018. aastal istutasid tamme kroonprintsess Victoria ja prints Daniel.

Teisipäeval kohtuvad Nende Majesteedid Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia riigikogu esimehe Lauri Hussari ja peaminister Kaja Kallasega.

Pärastlõunal toimub Niguliste kirikus Rootsi kuninga ja kuninganna auks muusikalise kingitusena pidulik kontsert. Kõlab Eduard Tubina, Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri, Tõnu Kõrvitsa, Cyrillus Kreegi ja teiste eesti heliloojate looming. Kontserdil astuvad üles Hans Christian Aavik, Vox Clamantis, DuObsolute, ERSO kammerkoosseis, VHK keelpilliorkester ning dirigendid Jaan-Eik Tulve, Kaspar Mänd ja Rasmus Puur.

Niguliste muuseumis tutvuvad Rootsi kuningas ja kuninganna koos president Karise ja Sirje Karisega näitusega "Michel Sittow Põhjas? Altariretaablid kahekõnes", mis on Eesti Kunstimuuseumi ja Hälsinglandi muuseumi ühine uurimisprojekt ja keskendub kahele hiliskeskaegsele altariretaablile, Tallinna Kannatusaltarile ja Bollnäsi Püha Hõimkonna altariretaablile Rootsis.

Samuti külastavad Rootsi kuningas ja kuninganna koos Eesti presidendipaariga kommunismiohvrite memoriaali Maarjamäel ning süütavad seal mälestusküünlad. Visiidi esimese päeva õhtul annavad president Alar Karis ja Sirje Karis Rootsi kuningapaari auks riigiõhtusöögi Viimsi Artiumis.

Kolmapäev, 3.mai

Kolmapäeva hommikul avavad president Alar Karis ja Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf Kultuurikatlas Eesti-Rootsi ärifoorumi. Seal peavad kõned majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ja Rootsi rahvusvahelise arengukoostöö ja väliskaubandusminister Johan Forssell. Rootsi kuningapaari saadab visiidil äridelegatsioon eesmärgiga tihendada Eesti ja Rootsi ärisidemeid.

Seejärel külastavad Rootsi kuningas ja kuninganna Gustav Adolfi gümnaasiumi, kus nad kohtuvad rootsi keele õppijatega. Pärast seda tutvub Rootsi kuningas küberjulgeoleku väljaõppekeskusega CR14 (Cyber Range), kus asuvad NATO ja Eesti küberharjutusväljad. Eesti välisminister Margus Tsahkna pakub Rootsi kuningale lõuna. Seejärel toimub kaitseministeeriumis Eesti kaitseministri Hanno Pevkuri ja Rootsi kaitseministri Pål Jonssoni eestvedamisel julgeolekupoliitika arutelu. Pärastlõunal asetab kuningapaar lilled parvlaev Estonia hukkunute mälestusmärgile "Katkenud liin".

Kuninganna Silvia ja presidendi abikaasa Sirje Karis külastavad Arvo Pärdi keskust ja SOS Lasteküla Keilas, kuna Sirje Karis on SOS Lasteküla patroon Eestis.

Neljapäev, 4.mai

Neljapäeva hommikul sõidavad Rootsi kuningapaar ja Eesti president abikaasaga rongiga Tallinnast Tartusse. Kell 11.25 tervitab linnapea Urmas Klaas külalisi Tartu Raekoja platsil ning sinna on palutud ka kõik tartlased, kes soovivad kuningapaari tervitada.

Raekoja platsilt jalutavad külalised Tartu Ülikooli, kus neid tervitab kõnega rektor Toomas Asser. Ühiselt jalutatakse Gustav II Adolfi kuju juurde.

Rootsi kuningas külastab koos president Karisega veel Tartu Ülikooli Delta keskust, kus tutvustatakse võimalusi teadmispõhiseks ettevõtluseks. Samuti lähevad nad Eesti Maaülikooli, kus neid võtab vastu rektor Ülle Jaakma. Rootsi kuningas istutab tamme ka Maaülikooli dendroparki.

Kuninganna Silvia ja presidendi abikaasa Sirje Karis külastavad neljapäeval Tartu lähedal asuvat Eesti Agrenska Fondile kuuluvat Tammistu perekeskust. Kuninganna Silvia on Rootsi Ågrenska Perekeskuse patroon.

Visiidi lõpus teeb president Karis kuningapaarile ringkäigu Eesti Rahva Muuseumis ning samas toimub ka pidulik lahkumistseremoonia.

Rootsi kuningapaari riigivisiit kinnitab Eesti ja Rootsi lähedasi sõprussuhteid, seda enam, et see toimub aastal, kui möödub pool sajandit Rootsi kuninga Carl XVI Gustafi troonile asumisest. Riigivisiidi keskmes on julgeoleku- ja kaitsekoostöö tugevdamine, majandussidemete tihendamine, rohe- ja digipöörde võimalused ning koostöö hariduses, teaduses ja innovatsioonis.

Kuningapaari saadavad visiidil Rootsi valitsuse esindajatena välisminister Tobias Billström, kaitseminister Pål Jonsson ning rahvusvahelise arengukoostöö ja väliskaubandusminister Johan Forssell.