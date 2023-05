Bolt Drive tahab kolmekordistada autoparki Baltikumis

Swedbank rahastab autode ostmist kuni 80 miljoni euroga ja Luminor kuni 46,2 miljoni euroga. Sõlmitud raamlepingud võimaldavad täiendada Bolt Drive´i autoparki Baltikumis, kuhu kuuluvad erinevad sõidukid alates väikeautodest kuni maasturite ja kaubikuteni. Uued autod võetakse esimesena kasutusele Tallinnas, Riias, Jurmalas ja Vilniuses.

Bolt Drive'i Eesti juhi Henriko Aeru sõnul on vajadus autopargi laienemise järele suur. "Võrreldes möödunud aastaga on Eestis tehtud sõitude arv kordades kasvanud ja see tekitab vajaduse täiendada autoparki. Eesti näitel usume, et lühiajalise autorenditeenuse kasutus kasvab kogu Baltikumis ning juba täna teame, et 68 protsenti Bolt Drive'i kasutajatest näeb rendiautosid kui reaalset alternatiivi isiklikule autole. Meil on hea meel, et pangad usuvad rendiautode tulevikku ja on valmis meiega ärimudeli arendamisel käed lööma," ütles Aer.

Esimesed 300 Bolt Drive´i autot jõudsid tänavatele 2021. aasta mais Tallinnas, tänaseks on teenus saadaval ka Riias, Jurmalas ja Vilniuses – kolme riigi peale kokku on saadaval ligikaudu 2000 autot. Mõlemad pangad on kahe Bolt Drive'i tegutsemisaasta jooksul finantseerinud enamikku täna Baltikumis saadaval olevaid rendiautosid.