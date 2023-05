Taani eraldab Balti riikide kaitseks pataljoni

"Me peame valmistuma Taani pikaajaliseks kohaolekuks Balti riikides. Tuleb olla valmis balansseerima selle vahel, et hoida meie sõdureid seal ning selle vahel, et saata nad Taanist kohale," ütles Poulsen.

Taani pataljon hakkaks koosnema 700 kuni 1200 sõjaväelasest ning eeldatavasti paigutatakse see Lätti, kus see hakkab paiknema neli kuni kuus kuud aastas. Ülejäänud aja oleks üksus Taanis, kus see oleks valmisolekus suunduda kriisi korral Balti riikidesse, teatas kaitseministeerium.

Ministeeriumi teatel toob Taani järgmise aasta veebruaris Iraagist ära oma 105-liikmelise üksuse, mis tegeles seal turvamise ja konvoide eskortimisega, kuid jätkab endiselt NATO missioonis staabiohvitseride ja instruktoritega.

Varasem Taani ja Prantsuse üksuste omavaheline rotatsioon Eestis on Suurbritannia juhitud lahingugrupis praeguseks asendunud Prantsusmaa alalise kohalolekuga alates 2022. aasta kevadest. Ligi 200-liikmelise Taani üksuse viimane rotatsioon Eestis lõppes sel kevadel.

"Taani otsus edaspidi keskenduda pataljonile Lätis tähendab ka nende senise üle-aastase panustamise lõppu Eesti eFP lahingugrupis, kuna Taani ressursid on piiratud. Samas on nende keskendumine Lätile kasulik ja mõistlik ka Eesti julgeoleku seisukohast," sõnas Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.

"Eesti ja Taani on olnud väga lähedased liitlased ja jäävad selleks ka edaspidi. Taani panus ja koostöö nii Eesti kaitseväega kui teiste liitlastega on väga hea. Samuti plaanib Taani jätkuvalt panustada staabiohvitseridega ning osaleda Eestis toimuvatel õppustel, et harjutada NATO tegevusi Eesti kaitsemisel," lisas Pevkur.