ERR Ankaras: NATO liitlased kinnitasid raudkindlat lubadust üksteist kaitsta

NATO liitlased kinnitasid Ankara tippkohtumisel raudkindlat lubadust üksteist kaitsta. Kuigi USA ja Euroopa tülid kerkisid taas üles, kiitis USA president Donald Trump ka liitlasi, kes on kaitsekulusid tõstnud.

Enne Ankara tippkohtumist pingutasid eurooplased, et näidata suurejooneliselt kasvanud kaitsekulusid ja nii võita USA presidendi Donald Trumpi heakskiit – kohtumise lõpuks see õnnestus.

"See oli hämmastav, päriselt. Ühtsus selle toas oli uskumatu, tegelikult isegi armastus, päris pöörane. Seal toas oli suurepärane armastus. See oli väga edukas tippkohtumine," lausus Trump.

Kuid enne algust jagus Trumpil liitlaste suunal ka tõrva.

"Gröönimaa on väga tähtis Ameerika Ühendriikidele, aga see ei ole tähtis Taanile. Kui natsid Taani vallutasid vähem kui ühe päevaga, Hitler võitis neid ühe päevaga, palusid taanlased, et me hoolitseks Gröönimaa eest. Me võtsime Gröönimaa endale ja lolli peaga andsime selle tagasi. Me ei oleks seda pidanud tegema," ütles Trump.

Omavahel saadi siiski paremini läbi kui kaamerate ees.

"Asju, mida öeldi toast väljas, seal toas ei korratud. Mida toas räägiti, oli see, et Euroopa on vastamas Ameerika põlvkondade pikkusele nõudmisele, et me peaks maksma suurema osa arvest, ja et Ameerika Ühendriigid tahavad olla osa NATO-st," lausus Taani välisminister Lars Lokke Rasmussen.

"Üldjoontes oli sõnum sama mis varem – eurooplased peaksid panustama rohkem jõuka ja vaba piirkonna kaitsesse. Ja seda ka teeme. Donald Trump oma sõnavõtus märkis muu hulgas ära ka Eesti, Läti, Leedu ja Poola kui kõige suuremad panustajad," ütles Eesti peaminister Kristen Michal.

Lõppavalduses, millega kõik liitlased nõustusid oli Venemaa mainitud kui pikaajaline oht ning Ukrainale lubati vankumatut toetust – küll täiendusega, et selle eest maksavad eurooplased.

Meie vaatest ja NATO vaatest ühtsuse mõttes, investeeringute mõttes on tegu eduka tippkohtumisega," märkis Michal.

Liitlaste hävitajad said Ankaras suuremad õigused vajadusel Eesti taevas ohu pihta tulistada ja vahepeal Eestis lahkunud USA vägedele lubasid ameeriklased asenduse tuua.

"Kokkulepe on väga selge: USA rotatsiooniline kohalolu Eestis jätkub. Teiseks: uus rotatsioon tuleb juba suve jooksul," ütles Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.

Mis ameerika vägedest Eestis ja laiemalt Euroopas edasi saab sõltub Pentagoni hinnangust, mida oodatakse kuue kuu pärast.