Eestil pole samuti USA sõdurite osas selgust

USA teatas, et viib rotatsiooni lõppedes Leedust minema 1000 sõdurit. Kas selline muutus ootab ees ka Eestit, poliitikute sõnul veel selge pole.

USA vägede kohalolek Balti riikides ja Poolas sai püsivaks rotatsiooniks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainasse neli aastat tagasi. Balti riikides on sõdurite arv olnud 700 kuni 1000. Sõdurite väljavahetamine on seni toimunud nagu kellavärk. Praegu on aga kõik segane, kuna USA administratsioon revideerib oma sõjalist kohalolekut Euroopas.

"Kinnitus selle kohta, et uued üksused saabuvad, jah, on olemas. Millal täpselt, milliste võimekustega ja kui palju, sellest anname teada," ütles Leedu kaitseminister Robertas Kaunas.

"Mingeid otsuseid pole, me ootame neid siiamaani. Võib-olla selgub midagi juunis. Me loodame väga, et sõdurite arv ei lange," lisas Leedu presidendi välispoliitika nõunik Asta Skaisgiryte.

Eestis paiknev USA kontingent asub Tapa linnakus ja teises brigaadis Võrus. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et sõdurite vahetus on toimunud praegu nagu tavaliselt.

"Kuna praegu ameeriklased on öelnud, et Euroopa vägede paiknemine on ülevaatamisel, siis ühtegi liigutust Euroopas enne ei tehta, kui on selge, mis SACEUR [NATO Euroopa liitlasväe ülemjuhataja] ja EUCOM [USA Euroopa väejuhatus] omavahel kokku lepivad," lausus Pevkur.

Pevkur kinnitas samas Leedu kolleegi juttu - USA kohalolek säilib. Aga masinast on aur välja lastud ning uueks vahetuseks ettevalmistust ei toimu.

"Ma ei oska öelda - võimalik et see kava käiakse välja siis, kui meil on NATO kaitseministrite kohtumine kahe nädala pärast Brüsselis, võib-olla enne seda, selle peame ära ootama," sõnas Pevkur.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu sõnul on uudised olnud hektilised.

"Ükspäev on nii, et 4000-5000 sõdurit ei lähe Poolasse ja järgmine päev on, et ikka lähevad. Hea oleks praegu mitte liialt spekuleerida. On lubatud meile ka, et USA kohalolek jääb," selgitas Stoicescu.

USA osalus Eestis pole pelgalt sõdurite arv. See on seni näidanud põhimõttelist pühendumust regiooni julgeolekusse.

Ämari lennubaas ehitati välja NATO õhubaasiks president Barack Obama algatusel ja USA rahalisel toel. Eesti mitmikraketiheitja HIMARS-üksused õpetati välja USA siin paiknenud üksuse poolt, mis jäi Eestisse kuni oma süsteemide saamiseni. Neile, tõsi küll, pole siiani USA-st saabunud laskemoona.