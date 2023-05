Aastate eest Kadriorus puu alla jäänud naine käib Tallinnaga siiani kohut

62-aastane Irina Vladimirova jäi ligi kaheksa aastat tagasi 1. juunil Kadrioru pargis tuules langenud puu alla ja pidi uuesti kõndima õppima. Kohtuvaidlus, kui palju ja kas peaks linn naise vigastuste eest maksma, on kestnud juba üle viie aasta. Lisaks näib ekspertidele, et uus sarnane õnnetus ei küsi mitte kas, vaid millal, selgub seekordsest "Pealtnägijast".

2015. aasta 1. juuni muutis Tallinnas kasvanud ja toona 54-aastase kolme lapse ema elu igaveseks. Puhkuse esimesel päeval jalutas Irina Vladimirova koos sõbrannaga Tallinnas ajaloolises Kadrioru pargis. Sõbrannade puhkehetk pargipingil sai otsa, kui Vladimirova, kes plaanis minna järgmisel päeval reisile, pidi minema lähedal elava poja juurde kohvrit laenama. Mis pärast pargipingilt tõusmist juhtus, naine enam ei mäleta, kuna talle kukkus peale murdunud puuoks.

Naine pääses imekombel eluga, ent sai tõsiselt viga. Ta murdis üheksa roiet, vigastas puusa ja selga ning veetis üle kuu aja haiglas. Talle tehti neli operatsiooni ning tal tuli õppida uuesti kõndima.

"Kõige hullem, et pea valutab, see on väga raske. Öösel ei saa magada ja silmad ka on punased nagu ma ei tea, kes ma olen, jänes. Aga mul on hea, sest mul on väga hea mees, ta aitab," jutustas naine "Pealtnägijale".

Pärast õnnetust keskendus Vladimirova esmalt tervisele, kuid varem kohvikus ettekandjana töötanud naine ei saanud enam tööl käia ja sai 100-protsendilise invaliidsuse. Seejärel esitas ta linnale kahjunõude. Naine küsis linnalt 16 000 eurot, mis pidi katma tema saamata jäänud töötasu ja hüvitama mittevaralise kahju.

2017. aastal maksis kommunaalamet Vladimirova pöördumise peale osa nõutavast summast, täpsemalt 6000 eurot. Sellest ligi 5000 ravikulude ja saamata jäänud töötasu ja 700 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks. Naine nõudis suuremat summat, mispeale vastas linn aga eitavalt.

2018. aastal esitaski Vladimirova hagiavalduse ja algas pikk kohtutee. Linna seisukoht on, et isegi, kui õnnetus toimus nende hallataval territooriumil, ei ole nemad vastutavad, sest nad ei ole kahju tekitamises süüdi. Puu korrastuslõikus tehti 2015. aasta veebruaris.

Kadrioru pargi esindaja on seisukohal, et hooldatud puu tõi alla tugev tuuleiil ning Irina poleks pidanud sellise ilmaga pargis pingil istuma. Nad ütlevad, et põlispuudega pargis peaks see olema elementaarne, et sealt suure tuulega eemal hoitakse ning selleks on ka paigaldatud sildid.

"See on kindel soovitus selle pärast, et me oleme ju ise näinud mitte vähe neid olukordi, kus emad lapsevankriga, kõrvaklapid peas, lähevad täiesti arusaamatult sinna alumisse parki, mis on lossi ees. Nad ei vaata üles. Meile võib tunduda, et mis see tuul siis on, aga see, mis toimub latvades, see on ikka päris jõuline /…/ Ja kui sealt 20 meetri kõrguselt ka üks rusikasuurune tükk alla tuleb, siis see on valus," rääkis Kadrioru Pargi direktor Ain Järve.

Arborist Heiki Hanso hinnangul ei ole merelinnas Tallinnas puhuva tuule tõttu oma elu pärast kartmine küll inimese või linnakülalise kohustus. "Igas valdkonnas peab keegi ju vastutama selle eest, et ohud oleksid likvideeritud ja inimene ei pea kogu aeg taevasse vaatama, et kas talle kukub sealt midagi pähe," ütles Hanso.

Hanso oli kohal 2015. aastal õnnetuspaika inspekteerides ning võttis hiljuti uuesti Vladimirova ja tema kaitsjaga ühendust, kui kuulis, et kohtuveskid jahvatavad tänaseni ning lahenduseni jõutud ei ole.

Praeguseks on kohtuvaidlus, kas ja kui palju peaks linn maksma Vladimirovale kahjutasu, kestnud rohkem kui viis aastat. Täpsemalt vaidlevad pooled selle üle, kas linn jättis Kadrioru pargi puud hooldamata või tegi seda ebapiisavalt, põhjustades oma tegevusetusega oksa kukkumise naise peale. 2021. aasta märtsis saatis riigikohus asja tagasi maakohtusse. Nimelt tuleb kohtu hinnangul selgitada, milliseid abinõusid pidi linn avalikuks kasutamiseks mõeldud pargi pidajana pargi külastajate elu ja tervise kaitseks rakendama ning tuvastama, kas seda tehti. Tallinna linn ei soovinud käimasolevat kohtuvaidlust ja selle tagamaid lähemalt kommenteerida.

Üks asi on naise kannatused ja pikk kohtuskäik. Teine see, et arborist Heiki Hanso sõnul pole mitte midagi muutunud ning uus õnnetus lausa karjub tulles.

"Praegu on siin Kadrioru pargis väga suured mõrvaroksad või puuharud täiesti olemas ja inimesed iga päev jalutavad pahaaimamatult sellistest puude alt läbi. Millal see õnnetus juhtub on kindlasti ainult aja küsimus," usub Hanso.

Eesti arboristide ühingu esimees Heiki Hanso viis "Pealtnägija" jalutuskäigule läbi pargi kõnniteede ja kohtade, kus liigub palju inimesi. Nende ääres leiab ta enda sõnul palju puid, mida pole hooldatud ning nimetab seda lausa kriminaalseks hooletuseks.

Pargidirektor Järve möönis, et murekohti on. "Ütleme niimoodi, et 75 protsenti nendest külastatavatest kohtadest, meie hinnangul küll seal ei tohiks olla, aga ma ütlen just, et ei tohiks. Aga garantiid ei anna mitte keegi," kommenteeris ta uue sarnase õnnetuse kordumise tõenäosust.

Kui Hanso sõnul ei ole küsimus mitte raiumises, vaid hooles, siis Ain Järve nentis, et praegu jõutakse aastas läbi käia umbes kolm protsenti pargipuudest ja iga puu vaadatakse üle kord kolme kuni viie aasta jooksul. Tallinna parkide juhi sõnul on prioriteediks vanade puude säilitamine.

Irina Vladimirova kohtuasi saadeti aga tagasi maakohtusse ning linn pakkus kompromissina 5000 eurot, mis tähendaks, et naisele makstakse õnnetuse eest kokku 11 000. Vladimirova jaoks on asi enda sõnul põhimõttes. Praeguseks on naine pensionil ning kaheksa aastat kaotatud tööstaaži annab tunda ka pensioni suuruses.

"Kui juba kaheksa aastat on möödas, siis ma ootan veel. See kaheksa aastat, see on pikk aeg, aga kui läheb veel kaks kuni aastat, seda me elame üle küll," lubab naine enda eest edasi seista.