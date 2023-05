Galeriid: Rootsi kuningapaar külastas Tartut

Tartusse sõitis kuninglik pere ja Eesti president abikaasaga mööda raudteed. Tallinnast hommikul väljunud rong jõudis Tartu Vaksali jaamahoonesse veidi pärast kella 11.

Tartu linnapea Urmas Klaas tervitas külalisi Tartu Raekoja platsil. Raekoja platsile oli kogunenud ka hulk pealtvaatajaid, kes kõik kuningaperet tervitada soovisid.

Edasi jalutasid külalised Tartu Ülikooli, kus neid tervitas kõnega rektor Toomas Asser. Tartut ja Rootsit seob linnas asuv tugev Rootsi ärikogukond, üks Tartu kallemaid sõpruslinne on Uppsala ning ka Tartu Ülikooli ning Uppsala Ülikooli vaheline koostöö on tihe.

Rootsi kuningas külastas koos president Karisega veel Tartu Ülikooli Delta keskust, kus tutvustati võimalusi teadmispõhiseks ettevõtluseks. Samuti külastasid nad Eesti Maaülikooli, kus kohtusid põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professori Ülo Niinemetsaga. Rootsi kuningas istutas tamme maaülikooli dendroparki.

Visiidi lõpus tegi president Karis kuningapaarile ringkäigu Eesti Rahva Muuseumis. ERM-i ees toimus lahkumistseremoonia.

"Minu jaoks olin see teine kord külastada Tartut ja ülikooli ja seda kaunist linna. Mälestused tulevad tagasi ja sellist sorti külastused on alati toredad. Tulla tagasi pärast mitmekümneid aastaid, see annab isegi sügavama arusaama sellele, kuidas Eesti on kogu selle aja jooksul arenenud," sõnas Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf.

Presidendi abikaasa Sirje Karis ja kuninganna Silvia külastasid Tartu lähedal asuvat Eesti Ågrenska Fondile kuuluvat Tammistu perekeskust. Kuninganna Silvia on Rootsi Ågrenska Perekeskuse patroon.