Abieluvõrdsuse eelnõu sai valmis ja ootab tagasisidet

Kooseluseadus võeti vastu 2014. aastal, kuid selle rakendusaktid ehk seaduse täielikuks rakendamiseks vajalikud muudatused teistes seadustes jäid aastateks ootele.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles, et selline olukord tõi kaasa sageli aastaid kestvaid tarbetuid kohtuvaidlusi, kuid nüüd segadus lõpeb ja ühtlasi soovib riik kehtestada abieluvõrdsuse, nii et kaks täisealist inimest saavad sõlmida abielu sõltumata nende soost.

"Abieluvõrdsus, mis võimaldab samasoolistel paaridel abielluda ja saada täielikku õiguskaitset seaduse ees, on samm edasi võrdõiguslikkuse tagamisel," lausus ta.

Abieluvõrdsuse kehtestamiseks asendatakse perekonnaseaduses abielu mõiste juures sõnad "mehe ja naise" sõnadega "kahe füüsilise isiku".

Abielu kõrval jääb inimestele alles ka võimalus sõlmida kooseluleping. Kooselulepinguga saavad registreeritud elukaaslased õiguse kaasa rääkida enda elukaaslasega seotud otsustes ning saada vajadusel toetusi ja hüvitisi. Kooselulepingu sõlminud paaridele antakse ka võimalus minna abielule üle lihtsustatud korras.

Abielu ja registreeritud kooseluga tekivad paaridele õigused ja kohustused, mis ei laiene vabas suhtes paaridele. Need on peamiselt seotud toetuste saamise, vara, eluaseme ja põlvnemisega. Näiteks registreeritud partneri või abikaasa surma korral aitab see vältida olukorda, kus testamendi puudumisel ei ole kooselupartneril õigust pärandusele ning kogu vara läheb automaatselt partneri sugulastele.

Samuti kasutatakse abikaasa või partneri abi varem väljendatud kavatsuste kindlakstegemiseks, kui abikaasa või registreeritud partner on teadvuseta või ei ole võimeline kasutama oma tahet, et teha otsuseid meditsiinilise ravi vastuvõtmise või tagasilükkamise üle.

Kooskõlastusringil ootab sotsiaalministeerium ministeeriumide ja organisatsioonide tagasisidet 9. maini.