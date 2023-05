Budapestis protestisid tuhanded Ungari õpetajad valitsuse vastu

Budapestis kogunesid kolmapäeval tuhanded inimesed meelt avaldama seadusemuudatuse vastu, mis kaotaks õpetajate avaliku teenistuja staatuse ja suurendaks oluliselt nende töökoormust. Ungari politsei kasutas protijate vastu pisargaasi ning viis inimest peeti politsei poolt kinni, vahendas Reuters.

Ungari politsei väitel pidid nad kasutama pisargaasi, kuna üks grupp protestijaid hakkas ühe ehitusplatsi juurest barrikaade lammutama ning viskasid politseinikke kättesaadava risuga. Kohapeal olnud Reutersi korrespondent kinnitas, et politsei kontrollib videosalvestisi, et tuvastada vääriti käitunud protestijaid.

Seadusemuudatuste pakett näeb ette, et õpetaja nädalane töökoormus kasvaks 40-nelt tunnilt 48-le. Esialgu oli eelnõu järgi kavas hakata ka õpetajate käitumist pidevalt tehniliste vahenditega jälgima, aga selle punkti nõustus valitsus eelnõust välja võtma. Õpetajate hinnangul on see siiski vaid kosmeetiline parandus. 5000 õpetajat on teatanud, et kui seadus vastu võetakse, lahkuvad nad ametist. Olukorra teeb keerulisemaks ka asjaolu, et Ungaris on inflatsioon kohati üle 25 protsendi ehk õpetajate senine palgatase on hinnatõusu tõttu langenud.

Ungari õpetajad on viimase aasta jooksul korduvalt enda töötingimuste parandamise nimel protestinud. Viktor Orban on alates 2010. aastast olnud Ungaris võimul ning tema juhitud valitsus on olnud korduvalt vastasseisus Euroopa Liiduga õigusriigi põhimõtete, MTÜ-de rahastamise ja meediavabaduse teemadel. Orbani valitsus on lubanud kriitikast hoolimata seadusega edasi minna.

Mitmed Orbani kriitikud nimetavad seda eelnõud Orbani kättemaksuks õpetajatele, kes on viimase aasta jooksul Ungari valituse vastu protestinud. Ungari valitsuse väitel peaks seadus hariduse kvaliteeti tõstma.