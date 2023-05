Eesti tellib vaktsiini, kuid linnugripi laialdase leviku võimalus on väike

Euroopa Liit valmistub võimalikuks linnugripipandeemiaks, pannes riikidele kokku vaktsiinitellimust. Eesti on otsustanud tellida tuhat doosi linnugripivaktsiini. Oht, et viirus lindudelt inimesele kandub ja siis laialdaselt levima hakkab, on praegu siiski väike, pigem on tegemist ettevaatlikkusega.

Selleks et inimene linnugrippi nakatuks, peab ta kokku puutuma haige linnu või tema lähiümbrusega. Viirust on võimalik saada ka mõne vahelooma, näiteks sea kaudu.

"Praegu haigusjuhtumid on eelkõige ikkagi lindude seas üksikuid. Inimeste nakatumisi on kirjeldatud, mitte Eestis, aga Hiinas, Kambodžas, Ecuadoris. Inimeselt inimesele kandumist ei ole selle konkreetse linnugripipuhangu ajal näidatud. Nii et see ei ole väga suur tõenäosus," ütles teadusnõukoja liige, infektsionist Mait Altmets.

"Haigusjuhtumid on olnud väga erinevad. Surmajuhtumeid on olnud ka, aga pigem sellised tavagripi nähud," lisas ta.

Vaatamata haiguspuhangu madalale tõenäosusele teeb Euroopa Liit selleks ikkagi ettevalmistusi. Euroopa Komisjon kaardistab liikmesriikide huvi tellida tootjalt linnugripivaktsiini. Ühishange korraldatakse juhul, kui riigid soovivad kokku vähemalt 600 000 doosi tellida.

"Eesti on andnud oma sisendi. Me oleme nõus ostma kuni tuhat doosi vaktsiini. Selle vaktsiini tarneaeg, hetkel loodetakse, on 2024 alguses. Vaktsiini hind ei ole veel täpselt teada, aga tõenäoliselt see jääb kuskil 10 ja 20 euro vahele doos ehk Eesti puhul me räägime 10 000 kuni 20 000 eurost, mille eest vaktsiini kavatseme osta," lausus terviseameti tervishoiukriisideks valmisoleku peaspetsialist Andras Armväärt.

Eelkõige on vaktsiin vajalik lindudega tegelevatele töötajatele kas linnufarmides või veterinaariaasutustes. Teisi praeguse plaani järgi vaktsineerima ei asuta.

"See faas on selline, et tavainimesed Euroopas või ka teistes riikides ei pea ennast kuidagi ohustatuna tundma," ütles Altmets.

"Lindude ränded on alati sellised, mis loovad selle ohu. Me teame seda, et ka linnugripi puhul see viirus on muteeruv. Et ka selle jälgimine ja erinevate tüvede jälgimine on hästi oluline. Kui koldeid leitakse, me teame ka Eestist, siis kahjuks tuleb ka linnud hävitada. Me teame ka seda, et võivad ohtu sattuda need inimesed, kes kokku puutuvad haigestunud lindude või loomadega," rääkis sotsiaalministeeriumi asekantsler Heidi Alasepp.

Küll aga julgustavad spetsialistid inimesi end järgmisel gripihooajal tavalise gripi vastu vaktsineerima, et minimeerida riske linnugripi muteerumiseks ja inimeselt inimesele levikuks. Õnneks on linnugripi vastu ravimid, mis omakorda aitavad viirust ohjeldada.