Narva muuseum riputas linnuse seinale Putini sõjakurjategijaks tunnistava plakati

Narva muuseum riputas Narva linnuse Venemaa-poolsele müürile teisipäeva hommikul Venemaa presidenti Vladimir Putinit kujutava plakati, mis ütleb, et tegemist on sõjakurjategijaga. Narva linnapea Katri Raik ja opositsioonipoliitik Aleksei Jevgrafov jäid plakati suhtes eriarvamusele.

ERR-i korrespondendi Dmitri Fedotkini sõnul on plakat välja pandud Hermanni linnuse müürile, mis on näha ka Narva jõe teisel kaldal asuvast Ivangorodist.

"Tegemist ei ole provokatsiooniga, vaid muuseumi ja organisatsiooni Propastop poolt eelnevalt planeeritud installatsiooniga, mis ripub mitu päeva. See tuletab ühemõtteliselt meelde, et siin Narvas on piir. Plakat on paigutatud müürile, millel lehvib Eesti lipp. See on koht, mis asub otse Ivangorodis jõe äärde püsitatud lava vastas. Peame meeles pidama, et käimas on Putini vallandatud täiemahuline sõda Pidasime vajalikuks see installatsioon paigutada ja tuletada meelde, et kõigel on oma hind," ütles Narva muuseumi direktor Maria Smorževskih-Smirnova teisipäeval ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee.

Samas tunnistas muuseumi direktor, et seda oli "nii kurval ja tähendusrikkal fašismi üle võidu saavutamise päeval" raske teha.

Korraldajate sõnul on aktsiooni eesmärk Venemaa meedias levitatava propaganda ja valeinformatsiooni ümberlükkamine.

Muuseumi sotsiaalvõrgustikes avaldatud fotodele lossimüüril olevast plakatist on lisatud lühike kommentaar "Siin on piir!".

Sõnum tuletab meelde, et Venemaa valla päästetud sõda Ukrainas on sõjakuritegu.

9. mail, kui Venemaa tähistab Teise maailmasõjas Natsi-Saksamaa üle saavutatud võidu aastapäeva, toimub Ivangorodis linnuse müüride lähedal võidupühale pühendatud kontsert. Seda saab näha Narvas piiri lähedalt jõepromenaadilt.

Raik ja Jevgrafov jäid plakati suhtes eriarvamusele

"See näeb välja nagu lapsik rivaalitsemine. Venemaalased panid Ivangorodis üles lava ja meie Narvas riputame vastuseks plakati. Ma arvan, et see ei kaunista kedagi ja tundub liigsena. Ma suhtun sellesse negatiivselt. Munitsipaalasutuse jaoks, milleks Narva muuseum on, ei ole see kohane. Pealegi tehti seda 9. mail - päeval, mil paljud narvakad tähistavad võitu natsismi ja fašistide üle. Putini tirimine sellesse on pühaduseteotus. Sellel inimesel pole selle püha tähtpäeva ja selle võiduga midagi pistmist," ütles Jevgrafov (Keskerakond) ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee.

Jevgrafovi sõnul oleks õigem olnud selline plakat välja riputada mõnel teisel päeval: "See oleks õigem. See näitaks seisukohta, mis Eesti riigil täna on, kuid ei tekitaks minu arvates nii palju emotsioone ."

Samas Raik (SDE) leidis, et rahvusvahelisel areenil toimuvate sündmuste kontekstis ei ole toimunus midagi taunimisväärsest.

"Plakat peab olema kooskõlastatud hoone omanikuga, kelleks on Narva muuseum. Kuna see asub riigipiiri lähedal, oli ilmselt vajalik ka politsei- ja piirivalveameti kooskõlastus. Minu teada on omaniku heakskiit saadud. See plakat väljendab Eesti ametlikku välispoliitikat. Ja kui ühelt poolt tehakse teatud toimingud, siis need annavad teise poole sarnase vastuse. Selline on praegu olukord," ütles Raik.

Kokkuvõtteks õnnitles Jevgrafov kõiki võidupüha ja Euroopa päeva puhul ning Katri Raik Euroopa päeva puhul.

Politsei- ja piirivalveametist öeldi rus.err.ee-le, et plakat paigaldati erakinnistule ega vaja politsei kooskõlastust.