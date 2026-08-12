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Tsaaritee algatajad on nõus idee õnnestumise nimel marsruudi nime muutma

Eesti
Narva raekoja kivid. Foto on illustratiivne.
Narva raekoja kivid. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti

Narva linnavolikogu esimees Urbo Vaarmann kaitseb Tsaaritee ideed, kuid on valmis selle õnnestumise nimel turismimarsruudi nime muutma.

Tsaaritee nimeline turismimarsruut peaks Postitee ja Sibulatee eeskujul ühendama Narvat Tartuga ja tähistama teekonda, mida mööda omal ajal liikusid Vene valitsejad, sellest ka nimetus. 

Tsaariteed pole veel ollagi, kuid seda on juba meedias nimetatud venestamiseks ja Vene impeeriumi ajaloo propageerimiseks, mis praeguses julgeolekuolukorras on täiseti kohatu ja sobimatu ettevõtmine. Turismimarsruudi algataja, Narva volikogu esimees Urbo Vaarmann kinnitas, et Tsaaritee on välisturistile selge ja arusaadav nimetus, kuid  nimest olulisem on idee.

"Me teeme suure toote, mis ühendab ülejäänud maailma Narvaga ja see peab olema kõigile ühtemoodi arusaadav. Me ju räägime mõisatest, kroonitud peadest, kes liikusid. See ajalooline lõige on ju siin väga-väga lai. Ja siduda seda sõjaga, no andke andeks, ärge minge absurdini."

Urbo Vaarmann möönab, et tsaarid liikusid ka Narva ja Tallinna vahel, kuid Tartu suund on Narvast vaadates veidi unarusse jäetud ja uus turismimarsruut tooks Narva külalisi nii Lätist kui ka Leedust.

"Kuskil umbes 70 objekti, mis on Narvast kuni Tartuni, mida saab külastada. See on nagu lõputu lugu, mida võib ehitada mitte aastaid vaid aastakümneid. Mulle meeldib tuua Ameerika näidet, kus on U.S. Route 66 ja need üksikud punktid isegi, kus sa läbi käid, sa teed kindlasti seal pilti."

Idee õnnestumise nimel on Urbo Vaarmann nõus isegi marsruudi nime muutma.

"See ei pea olema Tsaaritee. Aidake see nimi välja mõelda ja ma luban, et ma võtan selle inimese komisjoni, kes suudab leida sellise nime, mis kõiki kõlama paneb."

Ida-Viru turismiarendajad Tsaariteed arvustada ei soovi, kuna see on muutunud nende sõnul juba liiga poliitiliseks. Samas on Tsaariteel ka toetajaid, näiteks avasta.Eesti giid-matkajuht Marko Kaldur.

"Mina ei hakka pelgama või kartma seda, et sõna "tsaar" nüüd kellelgi ajab harja punaseks. Kõiki neid teemasid, mille üle peamiselt poliitikud vinguvad, on võimalik tutvustada väga erineva, vajadusel neutraalse nurga alt, vajadusel seletada kõiki ajaloolisi aspekte. Seda kõike nimetada pahaks või kohatuks on lihtsalt ühe väikese grupi inimeste mingisugune kompleks või siis vajadus ennast kuidagi tõestada ja hüpokraatlikult näidata, et nemad on Eesti riigi eest seisjad."

Urbo Vaarmnanni arvates võtab Tsaaritee  käimalükkamine turismitootena mitu aastat aega.  Giid-matkajuht Marko Kaldur alustab Tsaaritee ekskursioone juba sel sügisel.

Raik: Vene tsaaritee ei sobi tänasesse päeva

Juuli lõpus Narva linnapea kohalt tagandatud Katri Raigi hinnangul ei sobi Vene tsaaridele keskenduv ajalooline Tsaaritee marsruut tänapäeva, liiatigi pole see tema hinnangul ka ajaloofaktidega päris kooskõlas.

Raik tunnistas, et pakkus rohkem kui kümme aastat tagasi ise välja idee tutvustada tsaaride marsruuti Narvas ja sealt edasi Tallinnani, ent uue linnavalitsuse idee on toonasest erinev. Nimelt mõistavad ajaloolased Tsaaritee all Tallinna–Narva–Peterburi kunagist postiteed, mis ühendas Vene keisririigi pealinna Peterburi Lääne-Euroopaga.

"Vene tsaarid ja Narva, side on iseenesest olemas. Ainult siit sõitsid üldreeglina valitsejad edasi Tallinna ja sealt laevaga Euroopasse või tagasi Peterburi. Uute Narva linnavõimude koju, Tormasse ja Tartumaale nende tee ei viinud. Vene tsaaritee ei sobi tänasesse päeva, see pole ka ajaloofaktidega kooskõlas," kirjutas sotsiaalmeedias Raik, kelle sõnul oli postitee enne raudtee tulekut Venemaa jaoks oluline ühendustee ning Narva jäi selle teele.

Ajaloolane Pärtel Piirimäe leidis Raigi sotsialmeedia postituse lõimes, et Peterburi-Narva-Torma-Tartu-Riia postitee tähtsust ei maksa siiski alahinnata.

"Ka Vene keisrid kasutasid seda Tartusse ja Riiga sõitmisel. Eraldi pole uurinud, aga näiteks Katariina II ja Aleksander I kindlasti sõitsid sealtkaudu Liivimaale. Vana postitee nimetamine tsaariteeks on muidugi totrus ja praegusel ajahetkel lihtsalt provokatsioon," märkis ajaloolane.

Toimetaja: Urmet Kook

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