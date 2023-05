Scholz: EL-i välis- ja rahanduspoliitikas tuleks minna enamushääletusele

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles teisipäeval Euroopa parlamendile peetud kõnes, et Euroopa Liidus tuleks välis- ja rahanduspoliitikas konsensuse pealt minna üle enamushääletusele, vahendas Reuters. Praegu võib iga Euroopa Liidu liikmesriik konsensust nõudvates teemades otsuse vastuvõtmist vetostada.

Eraldiseisvalt tegid hiljuti üheksa Euroopa Liidu liikmesriiki ühisalgatuse välispoliitiliste otsuste tegemise mehhanismi reformimiseks, mis tähendaks sisuliselt liikmesriikide vetoõiguse kaotamist ning üleminekut enamushääletusele. Enamushääletusele üleminekut on varem kritiseerinud mitmed Euroopa Liidu idapoolsemad liikmesriigid, sh Eesti. Reformi pooldavate riikide gruppi kuuluvad nii Saksamaa kui ka Soome.

Lisaks enamushääletuse propageerimist Euroopa Liidus rõhutas Olaf Scholz oma kõnes, et Euroopa Liidus tuleks teha ka enam tööd oma kaitsetööstuste integreerimisel ning sõjalise koostööga. "Venemaa brutaalne agressioonisõda Ukraina vastu on näidanud, et kui hädavajalik see on," rõhutas Scholz. Samuti tuleks leida kokkulepe migratsiooni haldamiseks, lisas Scholz.