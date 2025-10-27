X!

Draghi: Euroopa Liidu aitaks kriisist välja pragmaatiline föderalism

Välismaa
Mario Draghi
Mario Draghi Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / Juan Carlos Rojas
Välismaa

Euroopa Liidul on raskusi muutuva maailmakorraga kohanemisega ning ühenduse kriisist väljatoomisel võiks aidata pragmaatiline föderalism, ütles Itaalia endine peaminister Mario Draghi. Sisuliselt kutsus ta üles looma niinimetatud mitmekiiruselist Euroopa Liitu.

"Peaaegu kõik põhimõtted, millele liit rajati, on surve all," ütles Draghi reedel Hispaanias Oviedos peetud kõnes pärast Astuuria printsessi rahvusvahelise koostöö auhinna saamist.

"Ehitasime oma õitsengu avatuse ja mitmepoolsuse (kõigiga arvestamise - toim.) peale, kuid nüüd seisame silmitsi protektsionismi ja ühepoolse tegevusega ning kõva sõjalise jõu tagasitulekuga [rahvusvahelises poliitikas]," jätkas ta, väites, et Euroopa Liit oma praegusel kujul ei ole varustatud vahenditega, et nende väljakutsetega toime tulla.

Probleem seisneb Draghi sõnul selles, et Euroopa Liidu juhtimine pole aastaid muutunud ja praegune EL-i struktuur lihtsalt ei suuda sellistele nõudmistele vastata.

Euroopa Keskpanga endine president ja 2024. aastal valminud EL-i konkurentsivõimet käsitleva olulise raporti autor väitis, et bloki ees seisvate majanduslike, sotsiaalsete ja julgeolekualaste väljakutsete ületamiseks peab Euroopa Liit ennast kiiresti reformima ja selleks oma aluslepinguid muutma.

"Uus pragmaatiline föderalism on ainus toimiv tee," rõhutas Draghi.

Selline föderalism ehitataks ühiste strateegiliste huvide ümber tegutsevate ja seda soovivate rahvaste koalitsioonide kaudu, tunnistades, et Euroopas eksisteerivad mitmekesised tugevused ei nõua kõigilt riikidelt sama tempoga edasiminekut, selgitas Draghi. "Kõik, kes sooviks liituda, saaksid seda teha, samas kui need, kes üritavad edasiminekut takistada, ei saaks enam teisi tagasi hoida," lisas ta,

Konkreetselt tähendaks see mitmekiiruselist Euroopat, kommenteeris väljaanne Politico, mis Draghi kõnest ülevaate tegi.

Sellised koalitsioonid võiksid Draghi sõnul toetada Euroopas maailmatasemel suurfirmade (nn Euroopa tšempionite - toim.) teket tööstussektorites, nagu pooljuhid või võrgutaristu, vähendades energiakulusid ja suurendades innovatsiooni kogu blokis.

Kuid selline muutus föderalismi suunas nõuaks riikide valitsustelt vetoõigusest loobumist, mis on ajalooliselt tekitanud vastuseisu väiksemates EL-i liikmesriikides, kes kardavad, et nende suuremad partnerid tõrjuvad nad kõrvale, märkis Politico.

Väljaanne tõdes, et see pole esimene kord, kui Draghi on võtnud sõna föderaalsema Euroopa Liidu poolt. Sarnase idee esitas ta ka 2022. aastal Itaalia peaministrina, kutsudes oma EL-i kolleege üles võtma omaks pragmaatilist föderalismi ja lõpetama riikide vetoõiguse, et kiirendada bloki otsustusprotsessi.

Euroopa Liidus on riikidel vetoõigus välis- ja julgeolekupoliitika ning maksude ja rahanduse teemadel, valdavas osas muudes küsimustes võetakse otsused vastu enamushääletusega.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:05

Päevakaja (27.10.2025 18:00:00)

19:05

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

19:05

Arhitektuurimuuseumis avati näitus "Joonistatud Paralleelilmad"

19:05

Narva poliitikud kahtlustavad ebaausaid valimisi

19:04

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

18:59

Kehvas hoos Juventus loobus peatreeneri teenetest

18:56

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

18:52

Isamaa ja Reformierakond jätkasid Tartus võimukõnelusi

18:51

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

18:48

Draghi: Euroopa Liidu aitaks kriisist välja pragmaatiline föderalism

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:41

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

26.10

Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

26.10

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

26.10

Saatse ümbersõit andis kohalikele liikumisvabaduse, aga eraldatus jäi

14:51

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:59

Kehvas hoos Juventus loobus peatreeneri teenetest

18:24

Eesti parajõutõstja pälvis World Ability Beach Gamesil hõbemedali

17:51

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

17:19

De Bruyne sai penaltit lüües tõsiselt viga

loe: kultuur

19:04

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

18:56

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

18:51

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

16:13

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"

loe: eeter

15:39

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

15:09

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

18:31

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi Uuendatud

17:55

Riigikohus arutas täna avalikul istungil pesitsusrahu kaitset

15:25

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

10:45

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

10:40

Lihaga seotud terminite kasutamine taimsete alternatiivide puhul keelatakse

09:25

Raadiouudised (27.10.2025 09:00:00)

26.10

Eestlaste Pärdi-kontserdid Carnegie Hallis läksid täismajale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo