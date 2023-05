Tallinna transpordiameti juhataja Harjo: ma ei lahku konfliktiga

"Tahan kummutada kolm asja," ütles Harjo. "Esiteks, kas mu lahkumine on seotud suurehitustega, mis on linlaste igapäevaelu pea peale pääranud või kas mul oli konflikt linna juhtkonnaga? Ei, ei ja ei."

Harjo lisas, et kolmas spekulatsioon, mille ta tagasi lükkab, on kahtlused mingites rikkumistes, mis võiksid tulevikus avalikuks saada. "Oma teada mul ei ole ühtegi luukeret kapis ega kirstus. Eks etteheiteid on olnud," ütles ta.

Harjo selgitas, et tema jaoks on pikka aega peetud ametist lahkumine mugavustsoonist välja astumine: Inimene oma sisetundest peab aru saama, mis hetkeni ta veel tööpostile sobib."

Harjo on olnud Tallinna transpordiameti juhataja 17 aastat. Ta alustas ametis 1989. aastal tavalise spetsialistina.

"Olen püüdnud enda ja teiste vastu aus olla ja mis kõige tähtsam - lugupidav," lisas Harjo.

Tallinna kesklinna liikluse umbe ajanud samaaegsete teeremontide kohta ütles Harjo, et seda võiks võrrelda nõukogudeaegse kortermaja renoveerimisega, mida oleks mugav teha korraga kõik elanikud mujale viies, aga see pole siiski reaalne.

"Ühelt poolt toimub linna arendamine ja teiselt poolt toimuvad liikumise kitsendamised, see on paratamatu," lisas Harjo. "Me oleme harjunud võibolla steriilsemas keskkkonnas elama."