Infosüsteemide probleemid ei võimalda ise sõeluuringule aega broneerida

Iga kahe aasta tagant kutsutakse 50-68-aastaseid naisi rinnavähi sõeluuringutele. Digiloos on kutse eraldi välja toodud ning portaal pakub ka võimalust end uuringule registreerida, kuid näiteks Põhja-Eesti regionaalhaigla aegu valides tuleb tulemuseks ümmargune null.

"Meie juurde saab digiregistratuuri kaudu tulla arsti vastuvõtule, õe isesesivale vastuvõtule, aga uuringule mitte, kuna uuringud on meil lihtsalt tehniliselt teises infosüsteemis. Ja vähemalt ühelegi uuringule ei saa digiregistratuuris aega panna. Kahju, et see nüüd eksitab inimesi, aga meie juurde sõeluuringule saab tulla küll," rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla teenindusjuht Anneli Habicht.

Uuringu aega saab kinni panna registratuuri helistades või kohapeale tulles ning Habichti sõnul on rinnavähisõeluuringute ooteajad lühikesed, erinevalt teistest uuringutest.

Aga PERH pole ainus, kelle uuringuaegu digiloost ei leia. Üheksast sõeluuringuid tegevast meditsiiniasutusest vaid üks, Ida-Tallinna keskhaigla, paneb regulaarselt uuringuaegu digilukku üles.

"See praegune tehniline lahendus on, et nad peavad palju käsitööd tegema ja oma töökorraldust ka muutma. Selletõttu see võtab ka aega ja osadel haiglatel on vaja teha ka selline IT-lahendus, mis seda võimaldaks," ütles tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.

Mullu tegi kõige rohkem sõeluuringuid, ligi 19 000, ettevõte Mammograaf, kel puudub digiregistratuur üldse. Suurna sõnul on tervisekassa pakkunud haiglatele igakülgset tuge probleemi lahendamiseks.

"Seal on ka mured, et statistika läheb valeks, kui me praegu kiirendatud lahendust toetame," rääkis Suurna. "Me loodame tegelikult, et sügiseks on see pilt hoopis teine, et järjest kõik haiglad, me räägime nendega läbi, otsime neid lahendusi, mis neile takistuseks saab ja püüdleme selle poole, et oleksid kõik aasta lõpuks hiljemalt."

Soovituslik sõeluuringu osalusprotsent on 70, viies maakonnas on see tase juba saavutatud ja paar maakonda on sellele väga lähedal. Samas Tallinnas ja Narvas jätab iga teine naine selle võimaluse kasutamata.

"Rinnavähi sõeluuringus me kutsume tagasi täiendavatele uuringutele umbes kolm-neli patsienti sajast ja nendest tagasikutsututest igal kolmandal-neljandal on vähk. Ülejäänutel on kas healoomulised muutused või mammograafias ebaselge leid, mis uuringutel selgub, et ei ole kahtlane," rääkis PERH-i radioloog-vanemarst Priit Pauls.