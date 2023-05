Ministrite nõunike seas on nii endisi ametnikke, eksperte kui ka tudengeid

Uus valitsus astus ametisse veidi vähem kui kuu aega tagasi ning suurem osa ministritest on leidnud endale ka nõunikud. Nõunikke on ametis nii keskhariduse kui ka doktorikraadiga ning nende palk ulatub 1625 eurost 3600 euroni.

Ministrite ametisse astumise järel tekitas avalikkuses arutelu haridus- ja teadusminister Kristina Kallase valik palgata oma nõunikuks abiturient Daniel Kõiv. Kui esialgu küsiti, kas on põhjendatud, et ametikohale asub kõrgema hariduseta inimene, kelle palk ületab õpetaja oma, siis Kallase kinnitusel ei tööta Kõiv nõuniku, vaid abina ning tema palk on 1625 eurot, mitte üle 2000 nagu meedias spekuleeriti.

Lisaks on Kallasel teinegi nõunik - folkloristika doktorikraadiga Anzori Barkalaja, kelle palk on töölepingu järgi 2500 eurot.

Justiitsministeeriumi teatel on ministeeriumi koosseisus kolm ministri nõuniku kohta, millest on praegu täidetud kaks. Neist esimene on pikaaegne jurist ja poliitik Väino Linde, kes töötas varem ka minister Maris Lauri nõunikuna. Teisena toetab minister Kalle Laanetit riigiteaduste bakalaureusekraadiga Kristiina Viks, kes on varem töötanud nõunikuna ka maaeluministeeriumis. Nende palgad on vastavalt 3700 ja 3100 eurot.

Kaitseministeeriumis on üks poliitilise nõuniku töökoht ning minister Hanno Pevkuri nõunikuna on ametis riigiteaduste bakalaureusekraadiga Mikk Tarros, kes omandab samas valdkonnas ka magistrikraadi. Kaitseministri nõuniku põhipalk on 2800 eurot.

Kliimaminister Kristen Michalil on kolm nõunikku. Nende seas on juunis kliimaministeeriumi kantslerina tööd alustav endine Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. Kasemetsa ülesanne praeguses ajutises ametis on kliimaministeeriumi struktuuri ja järgmise aasta eelarve ettevalmistamine ning prioriteetsete algatuste käivitamine. Tema kuupalk on 3150 eurot.

Lisaks nõustavad kliimaministrit riigiteaduste bakalaureusekraadi omandav Eliise Kuus, kes on töötanud ka Tartu linnavolikogus Reformierakonna fraktsiooni nõunikuna ning ärinduse kõrgharidusega Risto Kaljurand, kes on töötanud nii ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri nõunikuna kui ka kaitseministri nõunikuna. Mõlema palk on 2450 eurot.

Kultuuriminister Heidy Purgal on samuti vaid üks nõunik, kelleks on klassikalise kitarri eriala lõpetanud ning Tartu Ülikoolis riigiteadusi tudeeriv Karoliina Lorenz. Tema töötasu on 2625 eurot.

Rahandusminister Mart Võrklaeva nõunikena on ametis finantsisti kõrgharidusega ja pikaajalise valitsustasandi nõunikuna töötanud Evelin Oras, kes viimati nõustas maaeluministrit, kahte eelmist rahandusministrit nõustanud pikaajaline rahandusministeeriumi taustaga ja majandusharidusega Andrus Säälik ning kommunikatsioonihariduse ja valdkonnakogemusega Kertu Subka. Nõunike brutopalk on 3200 eurot.

Regionaalminister Madis Kallast nõustavad riigiteaduste ning loodusvarade kasutamise ja kaitse magistrikraadiga Neeme Suur ja suhtekorralduse bakalaureusekraadiga Oskar Lepik. Ka nende mõlema põhipalk on 3200 eurot.

Siseminister Lauri Läänemetsal on nõunikke neli. Ministrit nõustavad ajakirjanduse ja suhtekorralduse bakalaureusekraadiga endine ajakirjanik ja varasem majandusministri nõunik Ann-Marii Nergi, pooleli olevate õigusteaduse bakalaureuseõpingutega varem nii siseministeeriumis kui ka siseministrite nõunikuna ning SDE peasekretärina töötanud Kristen Kanarik, noorsootöö kogemusega ning justiitsministeeriumi nõunikuna töötanud õigusteaduste magistrikraadi omandav Maris Neeno ning riigiteaduste bakalaureusekraadiga endine Paide linnapea ja siseministeeriumi nõunik Eimar Veldre.

Siseministri nõunike põhipalk on 3600 eurot, välja arvatud Veldrel, kelle töökoormus on 0,8 ja põhipalk 2800 eurot.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo nõunikena on ametis lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide rakenduskõrgharidusega ja küberkaitse erialal magistrikraadi omandav Laura Danilas ja kultuuriteooria bakalaureusega Laura Kurs. Mõlemad on nõunikuna tööl olnud 2021. aasta maist ning nõunike põhipalk on 3171 eurot.

Terviseminister Riina Sikkuti nõunikena alustasid mai keskel tööd sotsiaalteaduste bakalaureusega Anette Mäletjärv ning politoloogia magistrikraadiga Triin Toomesaar. Nende palgad on vastavalt 2400 ja 3600 eurot.

Välisminister Margus Tsahkna nõuniku koht on veel täitmata, kuid tema poliitilise nõunikuna alustab tuleval nädalal tööd Eesti 200 noortekogu juht, magistrikraadiga Renata Lukk.