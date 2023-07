Kliimaministeeriumi asekantslerite kohtadele väga suurt tungi ei olnud

Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsleri, rohereformi asekantsleri ning elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsleri kohtadele laekus igale kaks sooviavaldust, elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsleri kohale esitati kolm ning strateegia ja innovatsiooni asekantsleri kohale 11 avaldust, ütles riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Maria Kütt reedel ERR-ile.

Üks inimene on esitanud avalduse kahele asekantsleri kohale.

Kui tavaliselt esitatakse sellistele ametikohtadele kümmekond avaldust, siis praeguse konkursi kohta saab öelda, et peale strateegia ja innovatsiooni asekantsleri koha on kõigile teistele kohtadele konkurss oodatust väiksem, tunnistas Kütt.

See, et strateegia ja innovatsiooni asekantsleri kohale on konkurss suurem, oli ootuspärane, kuna see on täiesti uus ametikoht. Muude asekantsleri kohtade puhul võidi aga vaadata, et need on juba ministeeriumites ka varem olemas olnud ja võimalikud kandidaadid võisid seetõttu tunnetada, et neis valdkondades on juba eestvedajad olemas, tõdes Kütt.

"Aga esseede põhjal võib öelda, et kõik kandidaadid on mõelnud tõsiselt oma plaanidele ja sellele, mis nad neil kohtadel ellu tahavad viia," rääkis tippjuhtide kompetentsikeskuse juht.

Tippjuhtide valiku komisjon peab oma esimese istungi kliimaministeeriumi asekantslerite väljavalimiseks 2. augustil ning siis tehakse kandidaatide hulgas ka esimene valik ja otsustatakse, kuidas protsessiga edasi minna, selgitas Kütt.

Kliimaministeerium alustab uue struktuuriga 1. septembril ning mitme ministeeriumi osade liitmise tulemusena kliimaministeeriumi praegusest üheksast asekantsleri kohast jääb alles seitse, kusjuures neist viie ülesanded muutuvad nii palju, et kohtade täitmiseks otsustati teha konkursid. Senises ametis saavad jätkata energeetika valdkonnas Timo Tatar ja transpordi valdkonnas Sander Salmu.