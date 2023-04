Haridus- ja teadusminister võttis endale abituriendist nõuniku

Äriregistri andmetel on Kõiv erakonna Eesti 200 liige 25. novembrist 2021. Kõiv oli siiani ka Eesti 200 Tartu linnavolikogu fraktsiooni nõunik.

Kõiv teatas Twitteris vastuseks küsimusele, mis on tema spetsialiteet uues ametis: "Noorsootöö, aga praegu täidan poliitilise nõuniku ehk riigikogu fraktsiooni ja ministri vahelise juhtme ning ministri abi rolli."

Tartu Postimees tõi välja, et nõunikuna hakkab Kõiv saama 2025 euro suurust brutopalka. Võrdluseks: põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1749 eurot kuus.

Haridus ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas lehele, et Daniel Kõiv on talle usaldusväärne inimene, kellega on hea koostöö. Ühtlasi väitis Kallas, et Kõivu polegi õige nimetada nõunikuks, vaid isiklikuks abiks.

Meenutuseks, 30. aprillil 2021 tegi tollal ajakirjanikuna töötanud Toomas Sildam Daniel Kõivuga intervjuu pärast seda, kui Kõiv oli 11 päeva Toompeal istunud plakatiga "Mask on seksikas".

Uue valitsuse ministritest on praeguseks vaid vähesed oma nõunikud valinud või need avalikustanud.

Näiteks reformierakondlasest uue justiitsministri Kalle Laaneti üheks nõunikuks saab erakonnakaaslane Väino Linde. 64-aastane Linde on olnud varem Pärnu linnapea ja riigikogu mitme koosseisu liige, sh põhiseaduskomisjoni esimees.

Uue rahandusministri Mart Võrklaeva (Reformierakond) üheks nõunikuks saab erakonnakaaslane Evelin Oras.