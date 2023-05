Kirna mõisas näeb kolmandat kevadet suurt tulbiaeda

Kui eelmisel aastal käis Kirna mõisa tulbiaias 15 000 piletiga külastajat, siis tänavu, kui parki rajati vabatahtlike abiga mitu uut peenart ja pearõhk on nõndanimetatud mustadel tulpidel, loodetakse uut külastusrekordit. Muide, tänavu saab näha ka maailma tumedamavärvilisemaks peetavat tulpi.

Kui kolm aastat tagasi alustati, ei teadnud mõisa pererahvas tulbikasvatusest midagi.

"Tõtt-öelda me panimegi nad muru sisse ja natukene mulda peale. Targemad inimesed ütlesid, et tulp kasvab ikka juurtega allapoole, mis te sellest mullast peale panete. Aga mina ei tea, kas see on Kirna mõisa vägi või lihtsalt algaja õnn, aga need tulbid läksid kõik kasvama. Ja täna me ikkagi rajame neid tulbipeenraid täiesti, ma arvan samamoodi nagu Hollandis, ainult selle vahega, et me ei kasuta siin põldude peal ühtegi mürkkemikaali," rääkis Kirna mõisa perenaine Tuuli Org.

Selle tõestuseks, et Eesti inimesed lilleilu hindavad, oli ka lõppev nädalavahetus, mil Baltikumi ja ka Põhjamaade suurimaks tulbiväljaks peetavat Kirna mõisaparki külastas mitu tuhat inimest.

Tulbiaia külastamiseks tuleb soetada kaheksaeurone pilet. Kirna mõisa peremehe Reimo Lilienthali sõnul läheb piletitulust umbes kolmandik järgmise aasta tulbisibulate ostmiseks ja kaks kolmandikku Kirna mõisa restaureerimiseks.

"Me oleme kolm aastat restaureerinud mõisa katusekonstruksioone, mis on dateeritud 250 aasta vanuseks ja nüüd ta on valmis saanud. Ja samuti on suur osa akendest restaureeritud ja avatäited on ees. Nii et vihma ja tuult enam sisse ei puhu, nii et edasi läheb kõik paremuse poole," rääkis Lilienthal.

Kõik need tööd on võimaldanud avada mõisahäärberi teise korruse, kus saab näha parimate lilleseadjate loomingut.

"Kolmel erineval nädalavahetusel pannakse kõikidest pargis saada olevatest lilledest kokku fantastilisi kimpe, võiks öelda isegi seadeid, kompositsioone, lilleinstallatsioone. Seda kõike peab vaatama, sest lilleseade mängib meil koos ajaloolise interjööriga," ütles Org.